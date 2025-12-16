Corte de agua en Lima hoy 16 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 16 de diciembre?
Urbanización El Palomar
Urbanización Tambo Inga, Asesquía Alta
Urbanización Tambo Inga, Sequia Alta
Urbanización Virgen de las Mercedes
Urbanización Agro de Familias Cerro Soledad
Urbanización Asociación Aviduni
Urbanización Asociación Cooperativa de Vivienda Los Sureños Ltda.
Urbanización Asociación de Propietarios Residencial Viñas del Norte
Urbanización Asociación de Vivienda Rosa Luz, III Etapa
Urbanización Asociación Pro Vivienda Villa Los Olivos
Urbanización Asociación Prop. Urb. Rosa Luz, 1ra Etapa, Fases 1-2-3
Urbanización Asociación Prop. Urb. Rosa Luz, II Etapa
Urbanización Asociación Propietaria Rosa Luz
Urbanización Asociación Residencial Los Vinedos, II Etapa
Urbanización Asociación Rosa Luz
Urbanización Asociación Urbana Soledad
Urbanización Asociación Vista Alegre
Urbanización Asociación Vivienda Antonio Raimondi
Urbanización Asociación Vivienda San Pedro de Puente Piedra
Urbanización Asociación Vivienda Santa Isabel de Huaraz
Urbanización Asociación Vivienda Tambo Inga, Parcela 24A
Urbanización Asociación Zevallos, Horacio
Urbanización Cooperativa de Vivienda San Antonio Ltda.
Urbanización Cooperativa Servicios Múltiples 7 de Agosto
Urbanización P.V. Residencial El Palomar
Urbanización Urb. Imperial
Martes 16 de Diciembre, 12:00 pm
Martes 16 de Diciembre, 8:00 pm
- Urbanización Santa Beatriz
Martes 16 de Diciembre, 10:00 am
Martes 16 de Diciembre, 10:00 pm