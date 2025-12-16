Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 16 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 16 de diciembre?

Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Palomar
  • Urbanización Tambo Inga, Asesquía Alta
  • Urbanización Tambo Inga, Sequia Alta
  • Urbanización Virgen de las Mercedes
  • Urbanización Agro de Familias Cerro Soledad
  • Urbanización Asociación Aviduni
  • Urbanización Asociación Cooperativa de Vivienda Los Sureños Ltda.
  • Urbanización Asociación de Propietarios Residencial Viñas del Norte
  • Urbanización Asociación de Vivienda Rosa Luz, III Etapa
  • Urbanización Asociación Pro Vivienda Villa Los Olivos
  • Urbanización Asociación Prop. Urb. Rosa Luz, 1ra Etapa, Fases 1-2-3
  • Urbanización Asociación Prop. Urb. Rosa Luz, II Etapa
  • Urbanización Asociación Propietaria Rosa Luz
  • Urbanización Asociación Residencial Los Vinedos, II Etapa
  • Urbanización Asociación Rosa Luz
  • Urbanización Asociación Urbana Soledad
  • Urbanización Asociación Vista Alegre
  • Urbanización Asociación Vivienda Antonio Raimondi
  • Urbanización Asociación Vivienda San Pedro de Puente Piedra
  • Urbanización Asociación Vivienda Santa Isabel de Huaraz
  • Urbanización Asociación Vivienda Tambo Inga, Parcela 24A
  • Urbanización Asociación Zevallos, Horacio
  • Urbanización Cooperativa de Vivienda San Antonio Ltda.
  • Urbanización Cooperativa Servicios Múltiples 7 de Agosto
  • Urbanización P.V. Residencial El Palomar
  • Urbanización Urb. Imperial
    • Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 16 de Diciembre, 12:00 pm
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 16 de Diciembre, 8:00 pm
    Distrito

    LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy

    Motivo
    EMPALME DE TUBERIA
    Localidades / Áreas afectadas
    • Urbanización Santa Beatriz
    Fecha / Hora de inicio de la interrupción
    Martes 16 de Diciembre, 10:00 am
    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
    Martes 16 de Diciembre, 10:00 pm
