Arequipa en emergencia: sociedad civil organiza ayuda para damnificados por inundaciones

En medio de la crisis en Arequipa por las inundaciones tras los huaicos y torrenteras, organizaciones sociales se unen para coordinar ayuda a los damnificados.

Luis Albertos Flores, presidente de la fundación territorial arequipeña NOSxOTROS, explicó en RPP que la iniciativa cuenta con 15 agrupaciones que buscan facilitar la donación y distribución de bienes a las zonas más afectadas de la región.

"Es una fundación que ya tiene en Arequipa dos años, cuyas características es de tener una visión sistémica y hacer un manejo, vamos a ponerlo así, corporativo de los temas sociales. Lo que estamos haciendo es justamente con 15 organizaciones más tener centros de acopio donde quien desee contribuir con lo que tenga pueda hacerlo y a la interna hacer una derivación rápida, ágil a los damnificados, ya que estas organizaciones ya trabajan con poblaciones en lugares específicos", explicó en Ampliación de Noticias.

Agregó que entre la ayuda más solicitada es agua, ropa de abrigo, alimentos no perecibles, y apoyo voluntario, así como medicinas.

"Estas organizaciones vienen trabajando sonificadamente, ellos hacen el reporte de exactamente qué se necesita, en qué dirección, para cuántas personas, y lo que también estamos haciendo es una trazabilidad de lo que se entrega", agregó.

Para quienes deseen colaborar, los números de contacto son: 982-726-382, 974-465-916 y 961-378-526" Luis Alberto Flores, presidente de la fundación territorial arequipeña NOSxOTROS,

Iniciativa

Precisó que la iniciativa no busca entorpecer la labor de las autoridades, pero recordó que es importante actuar frente a una emergencia y este apoyo permita recuperar la confianza de los peruanos entre otros peruanos.

Asimismo, destacó el accionar de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, "que también a nivel corporativo está gestionando la ayuda de distintas organizaciones".

"Este es un ejercicio más del respaldo de las empresas, no solamente arequipeñas, conocemos de empresas, digamos, de escala nacional que se están sumando y esta iniciativa en la que yo les vengo a compartir hoy día es una más de muchas", mencionó.

Informó que el empresariado arequipeño ha manifestado su apoyo y que se encuentran en primeras coordinaciones "para juntar lo macro con lo micro" con la finalidad de ayudar a las familias damnificadas por las lluvias en Perú.