'Jujutsu Kaisen' temporada 3: fecha de estreno del capítulo 8 y a qué hora verlo en Crunchyroll

Aunque Jujutsu Kaisen sigue arrasando entre los fans del anime japonés, su esperado episodio 8 de la temporada 3 no llegará a Crunchyroll en la fecha inicialmente anunciada.
La producción confirmó que el nuevo capítulo se estrenará el viernes 27 de febrero de 2026. En su lugar, el jueves 19 de febrero se emitió un episodio especial recopilatorio que repasa los momentos más importantes del arco actual.
El director de animación, Hiromi Niwa, escribió en X: “Aunque nunca hayas visto Jujutsu Kaisen, puedes empezar directamente por el episodio 55 (episodio 8). Lo ideal sería ver primero el episodio resumen para tener una visión general”.
¿De qué trata Jujutsu Kaisen?
La historia sigue a Yuji Itadori, un estudiante con una fuerza física extraordinaria que lleva una vida normal… hasta que se ve obligado a ingerir un objeto maldito: un dedo de Ryomen Sukuna.
Desde ese momento, Yuji comparte su cuerpo con uno de los espíritus más poderosos y peligrosos. Bajo la guía del hechicero Satoru Gojo, ingresa al Instituto Técnico de Hechicería de Tokio para combatir maldiciones.
¿Quiénes prestan su voz en Jujutsu Kaisen?
El anime cuenta con un elenco de reconocidos actores de voz tanto en japonés como en doblaje latino. Estos son algunos de los personajes principales:
Estudiantes
Yuji Itadori
Voz original: Junya Enoki
Español latino: Enzo Fortuny
Megumi Fushiguro
Voz original: Yuma Uchida
Español latino: Víctor Ruiz
Nobara Kugisaki
Voz original: Asami Setō
Español latino: Ayari Rivera
Maki Zenin
Voz original: Mikako Komatsu
Español latino: Anette Ugalde
Toge Inumaki
Voz original: Kōki Uchiyama
Español latino: Ángel Rodríguez
Panda
Voz original: Tomokazu Seki
Español latino: Roberto Cuevas
Yuta Okkotsu
Voz original: Megumi Ogata
Español latino: Diego Ramora
Profesores y personal
Satoru Gojo
Voz original: Yūichi Nakamura
Español latino: José Gilberto Vilchis
Shoko Ieiri
Voz original: Aya Endō
Español latino: Elena Torres
Masamichi Yaga
Voz original: Takaya Kuroda
Español latino: Alejandro Ortega
Espíritus malditos
Ryomen Sukuna
Voz original: Junichi Suwabe
Español latino: Osvaldo Trejo
Mahito
Voz original: Nobunaga Shimazaki
Español latino: Ricardo Bautista
Jogo
Voz original: Shigeru Chiba
Español latino: Alfonso Obregón
Junpei Yoshino
Voz original: Yoshitaka Yamaya
Español latino: José Luis Piedra
Lista de episodios – Temporada 3
- Episodio 1: Ejecución – 9 de enero de 2026
- Episodio 2: Otra vez – 9 de enero de 2026
- Episodio 3: Sobre el juego del sacrificio – 16 de enero de 2026
- Episodio 4: Resistiendo en silencio – 23 de enero de 2026
- Episodio 5: Pasión – 30 de enero de 2026
- Episodio 6: Pieza – 6 de febrero de 2026
- Episodio 7: Colonia n.° 1 de Tokio, parte 1 – 13 de febrero de 2026
- Episodio 8: Colonia n.° 1 de Tokio, parte 2 – 27 de febrero de 2026
- Episodio 9 – 27 de febrero de 2026
- Episodio 10 – 12 de marzo de 2026
- Episodio 11 – 19 de marzo de 2026
- Episodio 12 – 26 de marzo de 2026
El éxito de Jujutsu Kaisen
Basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, la serie de anime es producida por TOHO Animation y animada por MAPPA, estudio responsable de títulos como Chainsaw Man, Attack on Titan The Final Season y Hell's Paradise.
Con más de 100 millones de copias en circulación, el manga se publicó en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha hasta su final en septiembre de 2024. En México y Latinoamérica, la obra es distribuida por Panini Manga.
La primera temporada del anime se emitió entre octubre de 2020 y marzo de 2021. La segunda, que adaptó los arcos Hidden Inventory/Premature Death y Shibuya Incident, se transmitió entre julio y diciembre de 2023.
El fenómeno no solo se refleja en cifras de ventas. Jujutsu Kaisen fue elegido Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards en 2021 y 2024. Además, la precuela cinematográfica Jujutsu Kaisen 0 ganó como Mejor Película de Anime en 2023.
¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos?
Los episodios de Jujutsu Kaisen se lanzan en simultáneo en Latinoamérica:
- México: 11 a.m.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12 m.
- Venezuela / Bolivia: 1 p.m.
- Chile / Argentina / Paraguay / Uruguay: 2 p.m.
- España: 7 p.m.
¿Dónde ver Jujutsu Kaisen Temporada 3 online?
La temporada 3 se transmite en exclusiva por Crunchyroll, que ofrece estreno simultáneo en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Además, los fans pueden ponerse al día con las temporadas 1 y 2, así como con la película Jujutsu Kaisen 0, también disponibles en la plataforma.