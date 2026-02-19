Últimas Noticias
'Jujutsu Kaisen' temporada 3: fecha de estreno del capítulo 8 y a qué hora verlo en Crunchyroll

'Jujutsu Kaisen' entra en su recta final de temporada 3, acercándose a un desenlace clave del arco actual.
'Jujutsu Kaisen' entra en su recta final de temporada 3, acercándose a un desenlace clave del arco actual.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El episodio 8 sufrirá un ligero retraso y será precedido por un capítulo especial recopilatorio. Aquí te contamos cuándo se estrena y a qué hora verlo en Latinoamérica.

Aunque Jujutsu Kaisen sigue arrasando entre los fans del anime japonés, su esperado episodio 8 de la temporada 3 no llegará a Crunchyroll en la fecha inicialmente anunciada.

La producción confirmó que el nuevo capítulo se estrenará el viernes 27 de febrero de 2026. En su lugar, el jueves 19 de febrero se emitió un episodio especial recopilatorio que repasa los momentos más importantes del arco actual.

El director de animación, Hiromi Niwa, escribió en X: “Aunque nunca hayas visto Jujutsu Kaisen, puedes empezar directamente por el episodio 55 (episodio 8). Lo ideal sería ver primero el episodio resumen para tener una visión general”.

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' contará con 12 episodios que adaptan uno de los arcos más intensos del manga.

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' contará con 12 episodios que adaptan uno de los arcos más intensos del manga.

¿De qué trata Jujutsu Kaisen?

La historia sigue a Yuji Itadori, un estudiante con una fuerza física extraordinaria que lleva una vida normal… hasta que se ve obligado a ingerir un objeto maldito: un dedo de Ryomen Sukuna.

Desde ese momento, Yuji comparte su cuerpo con uno de los espíritus más poderosos y peligrosos. Bajo la guía del hechicero Satoru Gojo, ingresa al Instituto Técnico de Hechicería de Tokio para combatir maldiciones.

En 'Jujutsu Kaisen', Yuta Okkotsu tiene voz latina de Diego Ramora, junto a Enzo Fortuny y José Gilberto Vilchis en el doblaje.

En 'Jujutsu Kaisen', Yuta Okkotsu tiene voz latina de Diego Ramora, junto a Enzo Fortuny y José Gilberto Vilchis en el doblaje.

¿Quiénes prestan su voz en Jujutsu Kaisen?

El anime cuenta con un elenco de reconocidos actores de voz tanto en japonés como en doblaje latino. Estos son algunos de los personajes principales:

Estudiantes

  • Yuji Itadori
    Voz original: Junya Enoki
    Español latino: Enzo Fortuny

  • Megumi Fushiguro
    Voz original: Yuma Uchida
    Español latino: Víctor Ruiz

  • Nobara Kugisaki
    Voz original: Asami Setō
    Español latino: Ayari Rivera

  • Maki Zenin
    Voz original: Mikako Komatsu
    Español latino: Anette Ugalde

  • Toge Inumaki
    Voz original: Kōki Uchiyama
    Español latino: Ángel Rodríguez

  • Panda
    Voz original: Tomokazu Seki
    Español latino: Roberto Cuevas

  • Yuta Okkotsu
    Voz original: Megumi Ogata
    Español latino: Diego Ramora

Profesores y personal

  • Satoru Gojo
    Voz original: Yūichi Nakamura
    Español latino: José Gilberto Vilchis

  • Shoko Ieiri
    Voz original: Aya Endō
    Español latino: Elena Torres

  • Masamichi Yaga
    Voz original: Takaya Kuroda
    Español latino: Alejandro Ortega

Espíritus malditos

  • Ryomen Sukuna
    Voz original: Junichi Suwabe
    Español latino: Osvaldo Trejo

  • Mahito
    Voz original: Nobunaga Shimazaki
    Español latino: Ricardo Bautista

  • Jogo
    Voz original: Shigeru Chiba
    Español latino: Alfonso Obregón

  • Junpei Yoshino
    Voz original: Yoshitaka Yamaya
    Español latino: José Luis Piedra

El director de animación afirmó que 'Jujutsu Kaisen' puede disfrutarse desde el episodio 8 si se ve antes el resumen oficial.

El director de animación afirmó que 'Jujutsu Kaisen' puede disfrutarse desde el episodio 8 si se ve antes el resumen oficial.

Lista de episodios – Temporada 3

  • Episodio 1: Ejecución – 9 de enero de 2026
  • Episodio 2: Otra vez – 9 de enero de 2026
  • Episodio 3: Sobre el juego del sacrificio – 16 de enero de 2026
  • Episodio 4: Resistiendo en silencio – 23 de enero de 2026
  • Episodio 5: Pasión – 30 de enero de 2026
  • Episodio 6: Pieza – 6 de febrero de 2026
  • Episodio 7: Colonia n.° 1 de Tokio, parte 1 – 13 de febrero de 2026
  • Episodio 8: Colonia n.° 1 de Tokio, parte 2 – 27 de febrero de 2026
  • Episodio 9 – 27 de febrero de 2026
  • Episodio 10 – 12 de marzo de 2026
  • Episodio 11 – 19 de marzo de 2026
  • Episodio 12 – 26 de marzo de 2026
'Jujutsu Kaisen' supera los 100 millones de copias en manga y ha ganado el premio Anime del Año en dos ocasiones.

'Jujutsu Kaisen' supera los 100 millones de copias en manga y ha ganado el premio Anime del Año en dos ocasiones.

El éxito de Jujutsu Kaisen

Basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, la serie de anime es producida por TOHO Animation y animada por MAPPA, estudio responsable de títulos como Chainsaw Man, Attack on Titan The Final Season y Hell's Paradise.

Con más de 100 millones de copias en circulación, el manga se publicó en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha hasta su final en septiembre de 2024. En México y Latinoamérica, la obra es distribuida por Panini Manga.

La primera temporada del anime se emitió entre octubre de 2020 y marzo de 2021. La segunda, que adaptó los arcos Hidden Inventory/Premature Death y Shibuya Incident, se transmitió entre julio y diciembre de 2023.

El fenómeno no solo se refleja en cifras de ventas. Jujutsu Kaisen fue elegido Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards en 2021 y 2024. Además, la precuela cinematográfica Jujutsu Kaisen 0 ganó como Mejor Película de Anime en 2023.

'Jujutsu Kaisen' se emite en simultáneo a través de Crunchyroll para Latinoamérica y otras regiones del mundo.

'Jujutsu Kaisen' se emite en simultáneo a través de Crunchyroll para Latinoamérica y otras regiones del mundo.

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos?

Los episodios de Jujutsu Kaisen se lanzan en simultáneo en Latinoamérica:

  • México: 11 a.m.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 12 m.
  • Venezuela / Bolivia: 1 p.m.
  • Chile / Argentina / Paraguay / Uruguay: 2 p.m.
  • España: 7 p.m.
'Jujutsu Kaisen' es protagonizado por Yuji Itadori, quien comparte su cuerpo con el poderoso Ryomen Sukuna.

'Jujutsu Kaisen' es protagonizado por Yuji Itadori, quien comparte su cuerpo con el poderoso Ryomen Sukuna.

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen Temporada 3 online?

La temporada 3 se transmite en exclusiva por Crunchyroll, que ofrece estreno simultáneo en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Además, los fans pueden ponerse al día con las temporadas 1 y 2, así como con la película Jujutsu Kaisen 0, también disponibles en la plataforma.

