Fátima Segovia muestra la casa que compró gracias a OnlyFans y aclara si JB la despidió

Fátima Segovia abrió las puertas de su nueva y lujosa casa, para mostrarla ante las cámaras del programa de Magaly Medina y contar que logró adquirirla tras hacer contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans.

"Les voy a enseñar mi casa, fruto de mi trabajo muy esforzado", precisó mientras recorría los ambientes del inmueble, el cual incluye un hall amplio, sala de doble altura, comedor, cocina equipada, cuatro habitaciones, sala de cine, piscina y salón de juegos.

Sin embargo, la modelo e influencer aclaró que la inicial de la casa no salió de su dinero.

"Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de OnlyFans, cuando él recibió su herencia. Después salió lo de OnlyFans y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente", indicó.

También comentó que su actividad digital le ha permitido costear viajes al extranjero para crear contenido y adquirir artículos de lujo, como una cartera Louis Vuitton valorizada en 3 500 dólares.

¿JB despidió a Fátima Segovia por hacer contenido en OnlyFans?

Además de mostrar su lujosa casa, Fátima Segovia aprovechó la ocasión para poner fin a las especulaciones difundidas en redes sociales sobre su salida del espacio humorístico liderado por Jorge Benavides. Según explicó, su alejamiento no estuvo relacionado con su trabajo en plataformas para adultos.

"Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos seis meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge que es la cabeza del programa y a Karincita [esposa de JB] que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba", señaló.

En otro momento explicó el origen de esa pausa, que se debió principalmente a un problema de salud crónico.

"A finales del 2021, antes de crear mi OnlyFans, venía arrastrando una inflamación crónica en las piernas. Pedí permiso a Karin y Jorge porque tenía que someterme a una operación", sostuvo.

En ese sentido, Fátima descartó cualquier problema con Jorge Benavides y, por el contrario, enfatizó que mantiene una relación cordial con el comediante.

"Mucho se ha dicho que Jorge me sacó por el tema del OnlyFans y no, siempre tuve su apoyo hasta el día de hoy. Me dediqué a otras cosas, sin querer me alejé tres años y no me arrepiento", concluyó.

¿Cuánto dinero se puede ganar creando contenido en OnlyFans?

En la plataforma OnlyFans, las ganancias varían según la popularidad del creador, aunque la estructura de comisiones es fija para todos.

Según las normas actuales de la plataforma, OnlyFans retiene el 20 % de las ganancias y el creador recibe el 80 % neto de todas las transacciones, incluidas suscripciones (desde USD 4.99), propinas y contenido de pago por visión (PPV). Aunque algunos casos virales dan la impresión de ganancias rápidas, los datos financieros de 2025 y 2026 muestran una realidad más moderada: el ingreso mensual promedio de un creador suele estar entre 131 y 180 dólares, es decir, menos de 2 mil dólares al año para la mayoría.

Sin embargo, cabe mencionar que el sistema de ingresos de la plataforma presenta una fuerte desigualdad, similar a un modelo donde unos pocos concentran casi todo. Mientras el 1% con mayor audiencia puede superar los 33 mil dólares mensuales, la mayoría de usuarios nuevos apenas obtiene ingresos suficientes para cubrir los costos de producir su contenido.