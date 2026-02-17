Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 17 de febrero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 17 de febrero?

Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Residencial Monte Azul
  • Jazmines del Naranjal
  • Residencial Los Lirios
  • Jardines de Naranjal I Etapa
  • Jardines de Naranjal II Etapa
  • Portales del Naranjal
  • Virgen del Rosario
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 17 de Febrero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 17 de Febrero, 8:00 pm
Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Centro Poblado La Unión
  • Manchay Alto
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 17 de Febrero, 1:36 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 17 de Febrero, 5:00 am
Informes RPP
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

