Un eclipse solar anular ocurrirá hoy, 17 de febrero: ¿A qué hora inicia y dónde se podrá ver el “Anillo de fuego” en vivo?

Conoce todo lo que se sabe sobre el esperado eclipse solar anular que tendrá lugar este martes 17 de febrero. Este evento será visible en ciertos partes de Sudamérica de manera parcial y su fase anular podrá ser apreciada en la Antártida remota.

Este martes 17 de febrero ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2026: en diferentes partes del mundo se podrá apreciar un eclipse solar anular, o también conocido como “Anillo de fuego”. ¿En qué países se podrá ver y desde qué hora comenzará este evento? Conoce los detalles.

¿Qué es un eclipse solar anular?

La NASA indica que un eclipse solar anular tiene lugar cuando la Luna se encuentra orbitando entre el Sol y la Tierra, pero en un punto más alejado de nuestro planeta. Por lo tanto, la Luna se apreciará más diminuta que el astro. Ante ello, el satélite se posiciona sobre un disco más grande y brillante, dando la apariencia de un anillo alrededor de la Luna.

¿Cuándo se verá el eclipse solar anular y desde qué hora?

La NASA confirmó que el eclipse solar anular tendrá lugar este 17 de febrero. En tanto, sitios especializados sobre astronomía, como la página Star Walk, indican que el fenómeno se desarrollará en las siguientes etapas:

Inicio del eclipse parcial: 4:09 a.m. – 09:56 UTC

Inicio de la fase anular (Anillo de Fuego): 6:42 a.m. - 11:42 UTC

Punto máximo del eclipse: 7:12 a.m. - 12:12 UTC

Fin de la fase anular: 7:12 a.m. - 12:41 UTC

Fin del eclipse parcial: 9:14 a.m. - 14:27 UTC

You could witness an annular solar eclipse tomorrow! (If you’re in Antarctica, that is. 🥶)



Starting at 5:48 a.m. EST on Tuesday, Feb. 17 (that’s 6:48 p.m. local time at Antarctica’s Concordia Station), an annular solar eclipse will be visible over part of Antarctica. Annular… pic.twitter.com/zq6yBDC00W — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 16, 2026

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar anular del 17 de febrero?

La fase anular del eclipse -cuya duración máxima será de 2 minutos y 20 segundos- podrá ser visiblemente únicamente en una parte remota de la Antártida y algunas zonas oceánicas próximas.

El evento astronómico podrá ser apreciado también de manera parcial en el extremo sur de Sudamérica (en Punta Arenas, en Chile; y en la Patagonia, Argentina), partes del sur de África y regiones oceánicas. De esta manera, el eclipse solar anular no podrá ser visto desde territorio peruano.

Recomendaciones para ver el eclipse solar anular

La NASA recuerda que no es recomendable ver el Sol de manera directa durante un eclipse solar anular, debido a que la parte expuesta del astro mantiene una luz intensa que puede provocar daños en los ojos. Por lo tanto, es aconsejable el uso obligatorio de gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2 o métodos de observación indirecta.