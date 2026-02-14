Corte de agua en Lima hoy 14 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 14 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Vivienda Ángeles - 4to Sector Los Ángeles

Urbanización Asociación de Vivienda Ángeles

Urbanización Asociación de Vivienda Jesús de Nazaret - Zonal 2

Urbanización Asociación de Vivienda Nuevo Carmen Alto - Número 2

Urbanización Asociación de Vivienda Saldaña - Miguel Ángel

Urbanización Asociación de Vivienda Santiago Apóstol

Urbanización Asociación de Vivienda Vista Alegre del Carmen Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 14 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 14 de Febrero, 8:00 pm