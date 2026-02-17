SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 17 de febrero 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 26°/22° Humedad 82% Índice UV 0 / Bajo Viento 10 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 17° • Noche 14° Máx./Min. 17°/12° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 24°/21° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Algunos chubascos Día 14° • Noche 12° Máx./Min. 15°/11° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 25° Máx./Min. 28°/23° Humedad 86% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 32°/23° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 13° • Noche 10° Máx./Min. 15°/7° Humedad 86% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 27°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 2 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 25° • Noche 25° Máx./Min. 27°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Algunos chubascos Día 12° • Noche 10° Máx./Min. 15°/9° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 25° • Noche 22° Máx./Min. 27°/21° Humedad 73% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 30°/22° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 26°/22° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Chubascos Día 19° • Noche 17° Máx./Min. 20°/15° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h