PSG vs Mónaco en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la ida de playoffs de Champions League 2026?

Sigue las incidencias del partido Mónaco vs PSG en vivo este martes 17 de febrero por los playoffs de la Champions League, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). El choque puede ser visto a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Mónaco vs PSG en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Mónaco vs PSG se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Luis II de la ciudad de Mónaco. El recinto tiene capacidad para 18.523 espectadores.

¿A qué hora juegan Mónaco vs PSG en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

En Perú, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 3:00 p.m.

En Portugal, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Mónaco vs PSG comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmiten el Mónaco vs PSG en vivo?

El partido entre Mónaco vs PSG será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Mónaco vs PSG: Alineaciones posibles



Mónaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Coulibaly, Zakaria, Diatta; Golovin, Adingra, Balogun.

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Maquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Zaire- Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Doue.

Mónaco vs PSG: Últimos resultados

Mónaco

Mónaco 3-1 Nantes

Niza 0-0 Mónaco

Racing de Estrasburgo 3-1 Mónaco

PSG

Rennes 3-1 PSG

PSG 5-0 Mónaco

Racing de Estrasburgo 1-2 PSG