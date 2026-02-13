Corte de agua en Lima hoy 13 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 13 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas San Juan Bautista

Los Manantiales del Pinar

Chacra Cerro 2da Etapa

Nuevo Amazonas

El Roble

Buenaventura Valladares

María Teresa de Calcuta - Parcela D

Nuevo Sol II Etapa - El Pinar Parcela H

Villa Avalos

Villa Izasiga

Villa Lastenia

Villa Ordoñez

Villa Santa Cruz

Vista Alegre - Parcela E

Vista Alegre - Parcela B

Vista Alegre - Parcela F

Los Portales del Pinar

Chacra Cerro N° 1 (Sec. Los Naranjos)

Tungasuca III Etapa

Alborada

Las Garzas

Nuevo Sol en El Pinar

El Paraíso

Parcela Ranchería

El Pinar

Santa Amelia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 13 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 13 de Febrero, 8:00 pm

Distrito BELLAVISTA: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Urbanización 9 de Octubre

Urbanización José Olaya

Urbanización La Perla

Urbanización Bellavista

Urbanización San Silvestre Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 13 de Febrero, 12:09 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 13 de Febrero, 5:30 am