Corte de agua en Lima hoy 13 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 13 de febrero?
- San Juan Bautista
- Los Manantiales del Pinar
- Chacra Cerro 2da Etapa
- Nuevo Amazonas
- El Roble
- Buenaventura Valladares
- María Teresa de Calcuta - Parcela D
- Nuevo Sol II Etapa - El Pinar Parcela H
- Villa Avalos
- Villa Izasiga
- Villa Lastenia
- Villa Ordoñez
- Villa Santa Cruz
- Vista Alegre - Parcela E
- Vista Alegre - Parcela B
- Vista Alegre - Parcela F
- Los Portales del Pinar
- Chacra Cerro N° 1 (Sec. Los Naranjos)
- Tungasuca III Etapa
- Alborada
- Las Garzas
- Nuevo Sol en El Pinar
- El Paraíso
- Parcela Ranchería
- El Pinar
- Santa Amelia
Viernes 13 de Febrero, 12:00 pm
Viernes 13 de Febrero, 8:00 pm
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
- Urbanización 9 de Octubre
- Urbanización José Olaya
- Urbanización La Perla
- Urbanización Bellavista
- Urbanización San Silvestre
Viernes 13 de Febrero, 12:09 am
Viernes 13 de Febrero, 5:30 am