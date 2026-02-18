Corte de agua en Lima hoy 18 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 18 de febrero?
- Urbanización Año Nuevo
- Urbanización Año Nuevo, Sección 111, Jorge Basadre, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sección 18 de Enero, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector 29
- Urbanización Año Nuevo, Zona, Sector 24 de Marzo, Zona A
- Urbanización Carmen Bajo Marginal, El
- Urbanización Carmen Bajo, El
- Urbanización Dios Amor
Miércoles 18 de Febrero, 12:00 pm
Miércoles 18 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización Año Nuevo
- Urbanización Año Nuevo - Sección 27 de Noviembre - Zona A
- Urbanización Año Nuevo - Sector 11 de Julio - Zona A
- Urbanización Año Nuevo - Sector 6 de Marzo - Zona A
- Urbanización Año Nuevo - Sector Bellavista
- Urbanización Año Nuevo - Sector Colinas - Zona A
- Urbanización Año Nuevo - Sector El Ayllu - Zona A
- Urbanización Dios Amor
- Urbanización Dios es Amor
Miércoles 18 de Febrero, 12:00 pm
Miércoles 18 de Febrero, 8:00 pm
- Priale, Ramiro - Urbanización APV
- Riva Aguero - Urbanización APV
- Asociación Municipales - Urbanización
- Riva Aguero - Asociación Urbanización
- Pando 8va Etapa - Urbanización
- Rigel - Urbanización
Miércoles 18 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 18 de Febrero, 10:00 pm