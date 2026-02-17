¿Quién será el nuevo presidente?: Congresistas dan a conocer sus posturas antes de la elección de este miércoles en el Parlamento

Congreso realizará un nuevo pleno extraordinario para seleccionar a quién será el nuevo presidente del Perú. Son cuatro los aspirantes a obtener el puesto.

José Jerí fue censurado como presidente de la República por el Congreso este martes y, por consecuencia, el cargo más importante del país ha quedado como vacante. Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alva, Edgar Raymundo y José María Balcázar son los candidatos que oficialmente participarán para la elección del próximo mandatario este miércoles.

RPP pudo consultar a legisladores de distintas bancadas sus impresiones sobre esta inédita elección. El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, consideró que ninguno de los aspirantes alcanzará la mayoría de votos necesaria y podría darse una segunda vuelta. Además, enfatizó que apoyará a Acuña Peralta porque es una persona que se ha desmarcado de su hermano Cesar.

"Tenemos la esperanza abierta de que Acuña Peralta pase a la segunda vuelta", comentó en el programa Las Cosas Como Son.

Wilson Soto, congresista de Acción Popular, sostuvo que su bancada decidió apoyar la candidatura de María del Carmen Alva como reemplazante de José Jerí ya que ella generó consenso entre los integrantes del grupo.

"Es una parlamentaria con experiencia en la conducción del Congreso, ha demostrado liderazgo y manejo político, especialmente en momentos claves, en defensa de la institucionalidad; además, no enfrenta cuestionamientos ni investigaciones", expresó.

Héctor Valer, vocero de Somos Perú, expresó que su voto personal irá para Héctor Acuña porque él "genera consenso" y ya fue presidente de la comisión de Presupuesto, donde demostró mucha profesionalidad. Sin embargo, aclaró que si su bancada decide elegir a otro candidato, él lo acatará.

Alejandro Cavero señaló que su bancada, Avanza País, no apoyará a ninguno de los candidatos de izquierda, por lo que el voto en bloque irá a favor de María del Carmen Alva.

"La candidata evidente de Avanza País es María del Carmen Alva, quien creo que ha logrado formar los consensos, no solo de la derecha sino también del centro, su propio partido Acción Popular y otros grupos podrían generar una coalición de consenso", aseveró en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Por su parte, Flavio Cruz sostuvo que la decisión de su bancada, Perú Libre, es apoyar la candidatura de José María Balcázar porque dijo que se necesita "un presidente con serenidad y experiencia".

"Esperamos mañana tener la confianza de quienes sobre todo han invocado la institucionalidad. Hay gente que ha invocado eso: la derecha, centro y esperamos tener el respaldo. Tenemos 11 votos, pero no podemos garantizar todos (que voten)", puntualizó.

