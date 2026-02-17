Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo: ¿Qué canal TV transmite la ida en la Fase 2 de Copa Libertadores?

Sporting Cristal vs 2 de Mayo se enfrentan en vivo este martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘celeste’ busca sacar ventaja en su debut, aunque al frente llega un aguerrido conjunto paraguayo. ¿Qué canales TV transmiten el partido? Conoce los detalles con RPP.pe.

► Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN DIRECTO: sigue la transmisión del partido por la fase 2 de la Copa Libertadores

El equipo de Paulo Autori inicia su participación en el torneo frente al 2 de Mayo, el cual sorprendió al eliminar a Alianza Lima en la etapa. El cuadro ‘celeste’ llega a este encuentro tras vencer en el Torneo Apertura a Juan Pablo II por 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal EN VIVO por la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido de Sporting Cristal frente al 2 de Mayo está programado para el martes 17 de febrero en el Estadio Rio Parapití, el cual se encuentra en la ciudad de Pedro Juan Caballero de Paraguay y que posee un aforo para 25 mil personas. El choque va desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. de Paraguay.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal EN VIVO por la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

, el partido comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

, el partido comienza a las 9:30 p.m. En Uruguay, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido 2 de Mayo vs Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Sporting Cristal EN VIVO?

El duelo entre Sporting Cristal y 2 de Mayo será transmitido en todo el Perú y el mundo por medio de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, el cual se encuentra disponible bajo suscripción en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Asimismo, Telefe de Argentina transmitirá totalmente gratis y online el encuentro por medio de YouTube.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el 2 de Mayo vs Sporting Cristal?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles