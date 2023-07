“Me ha dado mucha rabia”: delincuentes asaltan casa de Carlos Álvarez y se llevan donativos para niños

Lima Delincuentes asaltan casa de Carlos Álvarez y se llevan donativos para niños

Carlos Álvarez denunció que ha sido víctima de amenazas. | Fuente: RPP / Giuliana Castillo

Delincuentes asaltaron la casa de Carlos Álvarez, en La Victoria, y se llevaron electrodomésticos y donativos que el actor cómico estaba recolectando para niños en situación de abandono.

A través de RPP Noticias, el artista denunció que el robo ocurrió entre el jueves de la semana pasada y el lunes último, aprovechando que él se encontraba fuera del país.

“Los facinerosos, estos delincuentes de mala entraña, porque se han llevado donativos para las criaturas de un albergue de niños abandonados por sus familias, en Ferreñafe, Chiclayo, habrán ingresado presumiblemente entre jueves y lunes”, refirió.

Carlos Álvarez contó que, al llegar a casa -donde también funciona su fundación-, encontró las puertas violentadas. “Se han llevado los tres televisores de la oficina, que es lo de menos. (Pero) me ha dado mucha rabia, se han llevado los donativos”, sostuvo.

El actor cómico estimó que el monto de lo robado asciende a aproximadamente 20 mil soles.

Esta es la segunda vez Carlos Álvarez sufre el asalto de su casa. Según recordó, en mayo de 2021, en plena pandemia de la COVID-19, sufrió el robo de implementos médicos por un valor de 63 mil soles.

“Eran implementos médicos para postas médicas en Piura. No recuperamos nada. La Policía capturó a los delincuentes, pero un fiscal ‘ángel de la guarda’ los soltó nuevamente”, acusó el imitador.



Denuncia amenazas

Carlos Álvarez aseguró que ha venido recibiendo amenazas a través de sus redes sociales, luego de que exigiera la expulsión del país de delincuentes extranjeros.

“Estamos en redes en una lucha de muchos meses, más de un año ya, para la expulsión de los delincuentes extranjeros y penas más drásticas para los delincuentes peruanos. Hay una ley aprobada en el Congreso que hasta ahora la presidenta (Dina Boluarte) no la firma; y esto es terrible para el Perú, porque siguen muriendo peruanos inocentes”, comentó.

“Hace unas semanas me dejaron una bala. Yo creo que es en un acto de amedrentamiento contra esta cruzada contra la delincuencia que desangra a nuestro Perú. (...) A mí no me van a meter miedo, voy a seguir”, agregó.