La PNP necesita cambio normativo para acceder al secreto bancario de quienes reciben dinero de extorsiones

El jefe de la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional del Perú, coronel PNP José Manuel Cruz, señaló este viernes que su institución necesita un cambio en las normas para acceder al secreto bancario de las personas que reciben dinero de producto de extorsiones y estafas.

En Ampliación de Noticias, la autoridad policial precisó las "limitaciones de carácter normativo" que tiene la PNP para luchar contra extorsionadores y estafadores.

"La estrategia criminal de los extorsionadores, estafadores, secuestradores y de los delincuentes que se dedican al robo es que están utilizando cuentas receptoras, justamente porque saben que están protegidas por el secreto bancario. Y esa es una de las propuestas que ha hecho el alto mando, la Policía Nacional del Perú, al sector Interior para que nosotros podamos acceder rápidamente, obviamente validado por el Ministerio Público", manifestó.

El coronel PNP José Manuel Cruz sostuvo que la principal frustración que tiene un ciudadano víctima es conocer la cuenta receptora del pago de la extorsión, de la estafa o fraude; pero sin poder hacer nada ante ello.

"A ellos le extraña cómo es que la Policía no puede acceder al secreto bancario porque imagínese en nuestro país mínimamente para poder acceder al secreto bancario es cinco meses. Mientras tanto, la persona sigue siendo extorsionada, se pagan rescates los secuestradores a esas cuentas, precisamente porque la criminalidad sabe que existe ese entrampamiento", afirmó.

Además, el coronel PNP José Manuel Cruz que esta propuesta de acceso policial al secreto bancario y de comunicaciones no forma parte del pedido de delegación de facultades del Ejecutivo al Congreso, ya que implica un cambio constitucional.

"Pero si tenemos este primer entrampamiento de que no podemos acceder, no podemos saber la ubicación de la cuenta receptora, no podemos saber la ubicación del teléfono desde dónde están extorsionando. Y eso es una limitación de carácter normativo, entonces la Policía Nacional ha hecho la propuesta al Ministerio del Interior, el sector Interior lo ha hecho. (...) una de las propuestas de luchar frontalmente contra la delincuencia es que podamos en flagrancia delictiva acceder a esta información, pero se requieren cambios normativos y eso corre traslado al Congreso de la República", expresó.

Asimismo, el coronel PNP José Manuel Cruz argumentó que el secreto bancario y de comunicaciones no puede ser un derecho absoluto de una persona que está prestando la titularidad de un teléfono o una cuenta para cometer delitos, cuando el 80 % de las extorsiones se cobran vía bancaria.

"El Estado, a través de la Policía Nacional, está atado de pies y manos cuando tiene esta información y no puede actuar porque demoran estos procedimientos", insistió.