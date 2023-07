Rímac: un taxista volteó el mototaxi en el que huía el delincuente que lo asaltó

Lima "En mi impotencia, agarro, levanto la moto y la volteo", dijo el taxista

Rímac: Taxista sufre robo de celular y voltea mototaxi en el que el presunto delincuente intentaba huir | Fuente: RPP

Un taxista sufrió el robo de su télefono celular, cuando esperaba el cambio de semáforo en la intersección de la avenida Prolongación Tacna con la avenida Guardia República, en el distrito limeño del Rímac.

La víctima, identificada como Sorky Zorrillo, es un taxista con más de 20 años en el oficio. En su desesperación, no dudó en perseguir al supuesto ladrón.

El conductor señaló que al ver que el presunto delincuente intentó huir a bordo de un mototaxi, lo volteó y el sujeto huyó con destino desconocido.

"Me detengo porque hay tráfico y hay semáforo. Siento que me roban el celular. Se meten, entonces yo me detengo, veo que el (delincuente) viene y se esconde acá en la moto. Era uno. Entonces, el pata no habrá pensado que lo iba a corretear. Vengo y lo encuentro ahí queriendo arrancar la moto. En mi impotencia, agarro, levanto la moto y la volteo", relató.

Reacción violenta contra delincuente

En tanto, los vecinos tuvieron una reacción violenta contra el supuesto delincuente, según lo que manifestó el taxista.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo del Rímac llegaron hasta la zona.

Los vecinos exigieron la presencia de la PNP en horas de la mañana y noche, ya que al día se registra hasta siete robos de celulares, sobre todo a los transportistas que circulan por el lugar.