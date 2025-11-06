Ate: delincuentes balearon dos casas de la zona Huaycán [VIDEO]

Los bandidos llegaron en una motocicleta y atacaron, primero, la casa de un pequeño comerciante. Luego, al ver que un vecino los observaba desde otra vivienda, abrieron fuego para amedrentarlo.
Pánico en Ate. Sujetos desconocidos atacaron a balazos dos casas de la unidad comunal vecinal 197, en la zona de Huaycán, en este distrito del este de la capital.
Según testigos consultados por RPP, los atacantes -que estaban con el rostro cubierto- llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y se estacionaron en una esquina.
Minutos después, uno de los hombres se acercó caminando a la casa de un pequeño empresario y abrió fuego contra la fachada.
Luego, al ver que un vecino los observaba desde otra vivienda, realizó varios disparos para amedrentarlo.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Ataque en investigación
Un equipo de RPP llegó al lugar del ataque y constató que los impactos de bala afectaron la puerta principal, el portón de la cochera y hasta una ventana del segundo piso.
Afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales en este atentado.
Todo apunta a que el ataque está vinculado a un caso de extorsión contra el pequeño empresario, ya que -según fuentes consultadas- los pistoleros habrían dejado una carta amenazante.
Cabe mencionar que los peritos no encontraron casquillos de bala en las inmediaciones, por lo que se presume que los delincuentes utilizaron un revólver.
Los vecinos han preferido no declarar a la prensa, pero off the record se mostraron muy preocupados por lo ocurrido y pidieron a las autoridades reforzar el patrullaje con militares, teniendo en cuenta el estado de emergencia vigente en la capital.