Crimen en Ventanilla: hombre fue asesinado a pocas cuadras de una comisaría

Las calles del Callao nuevamente fueron escenario de un hecho de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en inmediaciones de un parque del sector C4 de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

A través del Rotafono, vecinos reportaron haber escuchado hasta cuatro disparos, tras lo cual encontraron el cadáver del hombre en plena vía pública. La víctima recibió tres mortales impactos de bala en la cabeza, de acuerdo con los testigos.

“No es de acá (la víctima), parece. No se sabe si le han disparado por allá y ha caído acá”, refirió un hombre, quien recordó que hace un par de años se registró otro hecho similar en el barrio.

Los vecinos se mostraron consternados porque el crimen ocurrió en pleno estado de emergencia, a escasas cuadras de la Comisaría PNP Pachacútec.



Víctima sería obrero de construcción civil

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas correspondientes.

Según medios locales, el fallecido es un obrero de construcción civil que estaba libando licor en un parque, cuando fue interceptado por sicarios que se desplazaban a bordo de un automóvil.

América Noticias refirió que el trabajador, al notar la presencia de los asesinos, intentó huir corriendo, pero fue alcanzado a los pocos metros por los disparos.

