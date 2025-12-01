Un taxista es atacado a balazos por dos delincuentes en el Callao [VIDEO]

La víctima fue atacada cuando estaba saliendo de su vivienda con el vehículo. Su estado de salud es reservado.

Callao: Un taxista es atacado a balazos por dos sujetos en la zona de Boterín | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Unos desconocidos dispararon a un joven taxista a la altura del jirón Alameda, cerca a la zona conocida como Boterín, en el Callao. Malherido, la víctima manejó hasta la avenida Óscar R. Benavides, donde fue auxiliado por un familiar, quien lo trasladó hasta una clínica privada.

Según sus familiares, la víctima fue atacada por dos sujetos cuando estaba saliendo de su vivienda con el vehículo.

"Su estado es crítico. Él vive acá en el pasaje de acá (en el Callao). Él estaba saliendo y al parecer ya lo han estado esperando en la esquina, en un carro negro, donde (los atacantes) se han bajado y han empezado a disparar. Unos 10 balazos le ha caído", contó uno de sus parientes a la prensa.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de Mariscal Castilla, quienes han encontrado hasta el momento cinco casquillos de bala en la zona. El taxista es atendido en un hospital y sus familiares esperan su pronta recuperación.

