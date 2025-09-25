Cámaras de seguridad registraron el preciso momento del crimen contra persona que tomaba desayuno en La Victoria [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se revelan las imágenes del preciso momento del asesinato a balazos a un hombre en el distrito limeño de La Victoria, un hecho que ha conmocionado a las personas que viven por la prolongación Parinacochas y el jirón Humboldt.

En las imágenes de la cámara de seguridad a las que tuvo acceso RPP se ve a la víctima, identificada como José Manuel Estrada González, de 32 años, en el cruce de la prolongación Parinacochas y el jirón Humboldt.

José estaba tomando desayuno en esa misma esquina cuando un desconocido, con casco oscuro, llega con un arma y le dispara para luego huir en una moto con quien sería su cómplice.

En las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria se observa también la huida de estos delincuentes quienes después, tras cinco minutos de haber atacado a este padre de familia, fueron cercados por el personal de Serenazgo junto con la Policía Nacional.

Ellos activaron el plan Cerco luego de escuchar los más de diez disparos. Los presuntos implicados fueron detenidos en la prolongación Parinacochas y la avenida México.

El coronel Frank Chang Campos, de la División de Emergencia Norte, identificó a los detenidos como José Wilbani Peña Zapata, de 23 años, de nacionalidad venezolana, quien conducía la moto, y Richard Espinoza Medina, de 18 años, quien habría cometido el crimen y tiene antecedentes de hurto y tráfico ilícito de drogas.

"Se les ha incautado un arma de fuego, es una pistola CZ, modelo P10, por ser erradicada, una cacerina y una bala. Esta cacerina puede albergar hasta 15 municiones. En el lugar de los hechos se nota la ferocidad y crueldad con la que han victimado a esta persona. Existen más de 10 casquillos. También se les ha incautado celulares. El móvil [del crimen] lo va a determinar la división de homicidios", declaró el coronel Frank Chang a RPP.

La familia ha pedido que los responsables no sean liberados y paguen por la muerte de José Manuel, quien deja a dos menores en la orfandad.

