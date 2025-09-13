Bus lleno de pasajeros fue atacado a balazos en Carabayllo: chofer resultó herido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en la avenida Túpac Amaru. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un bus de la empresa Impulsa Progreso -lleno de pasajeros- fue atacados a balazos en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima. El chofer milagrosamente salvó de morir, luego de que uno de los disparos le rozara la espalda.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron al bus por aproximadamente dos cuadras; tras lo cual, aprovechando que la unidad se detuvo para que baje un pasajero, abrieron fuego contra el piloto.

Pese a estar herido, el conductor continuó avanzando unas cuadras más, para poner a buen recaudo a los pasajeros. Luego, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde fue estabilizado.

“Estaba con pasajeros y estaba en ruta, llegando para mi terminal. Una pasajera me dice “Baja en el chifa”. Entonces, me estaciono. Veo que está bajando y, en eso, escucho la bala. Lo único que hice fue agacharme”, relató el chofer.



Así quedó el bus tras el ataque armado. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Transportistas extorsionados

El conductor fue dado de alta durante la madrugada, tras lo cual acudió a la comisaría a asentar su denuncia. En la dependencia policial, reveló que la empresa Impulsa Progreso, que cubre la ruta Carabayllo-Ate, está siendo extorsionada desde hace meses.

Según contó, los transportistas pagan un cupo diario de nueve soles por bus, desde que un compañero fue atacado a balazos.

“Se paga nueve soles diarios, para trabajar tranquilos. Pagamos desde el año pasado, cuando a un compañero lo balearon. Nosotros pagamos”, refirió el hombre.

Lamentablemente, las extorsiones y ataques armados contra transportistas se han vuelto habituales en Lima. De hecho, en las últimas horas, un conductor y una mujer murieron en un ataque armado contra una combi en Villa El Salvador.

En tanto, transportistas de la empresa Sol de Oro denunciaron a través de RPP que no salen a laborar desde hace varios días, luego de que fueran amenazados por una banda de extorsionadores.

