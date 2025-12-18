Últimas Noticias
Caen 'Las Hienas de Aviación': capturan a tres presuntas extorsionadoras que cobraban cupos a empresas de transporte público

La PNP incautó dinero en efectivo, que -aparentemente- sería producto del cobro de cupos.
| Fuente: PNP
por Wendy Milla Loo

La intervención de la PNP permitió la captura de tres mujeres vinculadas a esta peligrosa banda, dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte en la ruta Aviación–Huaycán.

Agentes de la Dirincri – Depincri del Cercado de Lima intervinieron a tres presuntas integrantes de ‘Las Hienas de Aviación’, banda criminal dedicada a la extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y uso o porte ilegal de municiones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, durante la intervención, incautaron celulares, municiones, chips telefónicos y otros objetos vinculados con sus presuntas actividades delictivas.

Asimismo, la PNP incautó dinero en efectivo, que -aparentemente- sería producto del cobro de cupos.

Fuente: PNP

Cobro de cupos a empresas de transportes

De acuerdo con la Policía Nacional, la organización criminal a la que pertenecerían las detenidas se dedicaría a la extorsión en la modalidad de cobro de cupos a empresas de transporte público, que cubren la ruta Aviación – Huaycán.

Tras su captura, las mujeres detenidas fueron puestas a disposición de la unidad especializada de la PNP para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.


‘Las Hienas de Aviación’ Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

