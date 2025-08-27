Últimas Noticias
San Martín: incautan pasta básica de cocaína escondida en una mochila en la carretera Fernando Belaunde Terry

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
| Fuente: PNP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La mercancía fue encontraba por la Policía Nacional en una mochila que era transportada en la maletera de un vehículo. Los ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Los agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras PNP Sacanche detuvieron a dos sujetos al hallar en el vehículo en el que se transportaban más de 4 kilos de pasta básica de cocaína (PBC). El operativo se desarrolló en el kilómetro 751 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en la región San Martín.

Según informó la PNP en sus redes sociales, los agentes de la mencionada dependencia registraron el automóvil azul, de placa M6H-551, y en su interior encontraron la mercancía ilícita que era transportaba en una mochila.

Posteriormente, al evaluar el contenido de la mochila, la misma que estaba en la maletera, los agentes encontraron la sustancia ilícita.

“Agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras PNP Sacanche detuvieron a dos sujetos a bordo de un vehículo. Al realizarle el registro vehicular, se les halló 4.364 kg de PBC”, informó la Policía en X (antes Twitter).

Tras la intervención, los efectivos de la PNP decomisaron la droga. Por otra parte, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Incautan droga en Trujillo 

Esta no fue la única intervención que llevó a cabo la PNP en el interior del país. Este martes, la Policía incautó 28 kilos de droga que se encontraban ocultos en paquetes que fueron abandonados por un pasajero en una agencia de viajes ubicado en el interior del Terrapuerto de Trujillo, en La Libertad.

El pasajero habría adquirido un boleto de viaje con destino a Barranca en Lima, ciudad hasta donde presuntamente tenía planeado trasladar la mercancía.

Los agentes encontraron costales, en cuyo interior guardaban 13 paquetes con marihuana en forma ovoide. Estos estaban forrados con bolsas y plástico transparente para pasar desapercibidos.

Tras el hallazgo, la mercancía incautada fue derivada a la unidad especializada como prueba del delito.


San Martín Tráfico de drogas Incautación PNP

