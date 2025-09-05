Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Asesinan a balazos a joven cerca de su casa en Chorrillos: PNP no descarta un ajuste de cuentas

El joven fue interceptado cuando se dirigía a su trabajo.
El joven fue interceptado cuando se dirigía a su trabajo. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Los atacantes realizaron más de 30 disparos contra Elton Hirata, quien perdió la vida instantáneamente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:25

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles de Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cerca de su vivienda, ubicada en la avenida Buenos Aires de Villa.

Se trata de Elton Hirata Joya, de 28 años, quien fue interceptado por tres delincuentes que llegaron a la zona a bordo de dos motocicletas.

Según los testigos, los atacantes realizaron más de 30 disparos, uno de los cuales impactó en el rostro del joven, provocándole la muerte instantánea.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Joven había sido amenazado de muerte

Los familiares relataron que la víctima había sido amenazada de muerte en los últimos días y que, como era habitual, se dirigía a su centro de trabajo en Surco.

Los agentes de Policía cercaron la escena del crimen e iniciaron las diligencias para el posterior levantamiento del cadáver.

Según información policial, el joven registra una intervención por hechos vinculados al delito de extorsión y posesión de drogas en los últimos meses, por lo que no se descarta que se trate de un caso de ajustes de cuentas.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos inseguridad ciudadana asesinato

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA