Asesinan a balazos a joven cerca de su casa en Chorrillos: PNP no descarta un ajuste de cuentas

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles de Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos cerca de su vivienda, ubicada en la avenida Buenos Aires de Villa.

Se trata de Elton Hirata Joya, de 28 años, quien fue interceptado por tres delincuentes que llegaron a la zona a bordo de dos motocicletas.

Según los testigos, los atacantes realizaron más de 30 disparos, uno de los cuales impactó en el rostro del joven, provocándole la muerte instantánea.

Joven había sido amenazado de muerte

Los familiares relataron que la víctima había sido amenazada de muerte en los últimos días y que, como era habitual, se dirigía a su centro de trabajo en Surco.

Los agentes de Policía cercaron la escena del crimen e iniciaron las diligencias para el posterior levantamiento del cadáver.

Según información policial, el joven registra una intervención por hechos vinculados al delito de extorsión y posesión de drogas en los últimos meses, por lo que no se descarta que se trate de un caso de ajustes de cuentas.