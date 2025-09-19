Últimas Noticias
Un hombre y una mujer fueron asesinados en brutal ataque armado en Chorrillos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las víctimas se desplazaban en un automóvil color negro, cuando fueron interceptadas por sujetos armados, que dispararon a sangre fría. En el ataque, una mujer que iba en el vehículo resultó gravemente herida.

Policiales
00:00 · 01:22
El violento crimen ocurrió en la Curva de Villa, a pocos metros de la Municipalidad de Chorrillos.
El violento crimen ocurrió en la Curva de Villa, a pocos metros de la Municipalidad de Chorrillos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Conmoción en Chorrillos. Un hombre y una mujer fueron asesinados en un brutal ataque armado, perpetrado en la Curva de Villa, a pocos metros de la Municipalidad de este distrito del sur de Lima.

Testigos contaron que las víctimas se desplazaban en un automóvil color negro, cuando fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de motocicletas.

Los sicarios sacaron sus armas y abrieron fuego indiscriminadamente. El hombre y la mujer -que iban en los asientos de piloto y copiloto- murieron en el acto; mientras que otra mujer, que estaba en la parte posterior del vehículo, resultó gravemente herida.

Esta persona fue llevada de emergencia a una clínica, donde se debate entre la vida y la muerte, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Peritos de criminalística investigan el crimen.
Peritos de criminalística investigan el crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

En las inmediaciones, se hallaron más de 20 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del crimen.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de las víctimas. En tanto, las investigaciones continúan a fin de dilucidar el móvil del doble homicidio. Debido a la modalidad empleada, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

El violento asesinato ha causado gran conmoción entre los vecinos de Chorrillos, que se mostraron consternados por los altos índices delictivos que se registran actualmente en este distrito.

00:00 · 00:00

Chorrillos Policía Nacional Inseguridad ciudadana

