Preocupación por amenaza de muerte aparecida en baño de un colegio de Chorrillos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los padres de familia exhortaron que se investigue el caso, a fin de descartar si se trata de una amenaza real o una broma de mal gusto. Un hecho similar ha ocurrido en un colegio de la misma franquicia educativa en Áncash.

Lima
00:00 · 02:43
Chorrillos
La Policía Nacional investiga la amenaza aparecida en un colegio de Chorrillos. | Fuente: RPP

Gran preocupación entre padres, alumnado y personal docente ha causado la aparición de una amenaza de muerte en uno de los baños del colegio Innova Schools, en el distrito limeño de Chorrillos.

El mensaje, escrito en una pared, estaba acompañado de una fecha, lo que activó la alarma en la comunidad educativa. 

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el colegio -donde estudian alumnos de inicial, primaria y secundaria-, a fin de comenzar con las investigaciones en torno a este caso.

Un equipo de RPP conversó con padres de familia, quienes indicaron que en los grupos de WhatsApp del centro educativo se deslizó la posibilidad de que se trate de una broma de mal gusto por parte de un alumno de quinto año de secundaria. 

No obstante, quieren que el caso se investigue a profundidad, a fin de descartar cualquier amenaza contra sus hijos.

“Acabo de hablar con el personal encargado y me dicen que todo está tranquilo, no hay ninguna alarma, por el momento. En el grupo de WhatsApp, manifestaron que era un niño de quinto año, aparentemente, que tienen que ver el tema de la manera conductual”, manifestó una madre.

Colegio se pronuncia:

Por medio de un comunicado, Innova Schools indicó que, apenas tomaron conocimiento del caso, "se activaron de inmediato las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestros estudiantes".

Según detallaron, como primera medida se reforzó la presencia de personal de seguridad en la sede y se inició un proceso de investigación interna para identificar a los responsables de las pintas. Agregaron que también se han programado charlas especializadas dirigidas a sensibilizar a toda la comunidad educativa.

Del mismo modo, informaron que la Policía Nacional visitó la sede para corroborar "las medidas implementadas" y -según indican- validaron "que no estamos ante ninguna situación de riesgo inminente".

"En Innova Schools reafirmamos que no se permitirá ningún acto que altere la convivencia pacífica ni el respeto dentro de nuestros colegios. Invitamos a las familias a conversar con sus hijos y a reforzar juntos los valores de respeto, responsabilidad y empatía. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes seguirán siendo siempre nuestra mayor prioridad", culmina el comunicado.

Caso similar en Áncash

Un caso similar ocurrió esta semana en la región Áncash, específicamente en la sede de Nuevo Chimbote de la citada franquicia educativa.

“Todos van a morir”, es el mensaje que apareció en uno de los baños del centro educativo, hecho que generó gran preocupación entre los padres de familia.

Pese al llamado de la UGEL para que las clases pasen a ser virtuales mientras se esclarece el caso, las autoridades de la escuela decidieron continuar con la presencialidad.

Debido a esto, hubo mucho ausentismo entre los estudiantes, según informó el corresponsal de RPP en la región.

Tags
Chorrillos Inseguridad ciudadana Policía Nacional Innova Schools

