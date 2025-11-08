Capturan a sujetos presuntamente implicados en violento asalto a barbería de Villa María del Triunfo

El asalto ocurrió el pasado mes de agosto. | Fuente: PNP

Nuevo golpe al crimen en Lima Metropolitana. Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos, presuntamente implicados en el violento asalto a una barbería de Villa María del Triunfo (VMT), crimen perpetrado hace dos meses.

Las características de estos sujetos coinciden con las de los asaltantes que el pasado 29 de agosto irrumpieron en este negocio, ubicado en el jirón Ayacucho, y despojaron de sus pertenencias a clientes y trabajadores.

En este violento atraco, los malvivientes no tuvieron reparos en golpear a un menor de edad, que suplicó por su vida al ver a los delincuentes armados, según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigaciones de Robos, indicó que hay un tercer cómplice involucrado en el asalto, pero este habría fallecido recientemente en un enfrentamiento en el mundo del hampa.

El alto mando refirió que, al realiza el registro domiciliario a los sospechosos, se encontró ropa con las mismas características a las que presuntamente usaron el día del asalto.

“Miren lo que hemos encontrado: primero, la ropa, la ropa de estos miserables que usaban en el día del asalto violento. Hemos encontrado estas municiones de armas de fuego de estos sujetos, con un tercero más que, según ellos dicen, ha fallecido el día de ayer. Y si ha fallecido, muy probablemente, en un enfrentamiento por un control hegemónico de poder”, manifestó Montúfar.



Crimen en investigación

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los detenidos tenían en su poder una réplica de arma de fuego, un revólver abastecido con cuatro municiones y gran cantidad de drogas.

Estos sujetos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Incorregibles’, dedicada al asalto y robo agravado, con armas de fuego, a barberías, centro de spa y otros.

