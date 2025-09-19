Últimas Noticias
Horror en Comas: una madre fue asesinada a balazos frente a sus hijas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las menores, de 6 y 7 años, resultaron gravemente heridas en el ataque armado, perpetrado en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas.

Policiales
00:00 · 01:43
La camioneta, fuera de control, terminó impactando un poste publicitario.
La camioneta, fuera de control, terminó impactando un poste publicitario. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Una madre fue salvajemente asesinada a balazos frente a sus dos menores hijas, que resultaron gravemente heridas en el ataque armado. El execrable crimen fue perpetrado en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP contaron que las víctimas se desplazaban en una lujosa camioneta, cuando fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra el vehículo. Debido a las heridas sufridas, la mujer perdió el control de la camioneta y se estrelló con un poste publicitario; mientras que los atacantes huyeron raudamente con rumbo desconocido.

La mujer, identificada como Mirella Flores Bazán (37), y sus dos hijas, de 6 y 7 años, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde lamentablemente se confirmó el deceso de la madre.

Las dos menores permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio, con pronóstico reservado.

Debido a la violencia del crimen, no se descarta un ajuste de cuentas.
Debido a la violencia del crimen, no se descarta un ajuste de cuentas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y comenzaron con las pesquisas iniciales.

En la escena del crimen, los peritos encontraron más de diez casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque armado.

Fuentes policiales confirmaron que en la camioneta viajaban -aparte de la madre y sus hijas- otras dos personas, que resultaron ilesas en el ataque armado. No se ha establecido su vínculo con las víctimas.

Este execrable crimen se produce apenas horas después de otro violento asesinato en Lima. Resulta que, en el distrito de Chorrillos, al otro lado de la ciudad, un hombre y una mujer fueron acribillados dentro de un automóvil. En este ataque armado, una tercera persona resultó gravemente herida.

