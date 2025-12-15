Últimas Noticias
Los Olivos: PNP captura a mujer con dinamita y municiones vinculada a banda de extorsionadores de Lima Norte

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Alias 'Lolita', presunta integrante de la banda criminal 'Los Churres del Norte', se encuentra involucrada en delitos contra el patrimonio, específicamente en la modalidad de extorsión.

Seguridad
00:00 · 01:20
PNP incautó celulares con información sobre la presunta banda
PNP incautó celulares con información sobre la presunta banda | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través de agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, llevó a cabo un operativo en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte, que permitió la captura de una presunta integrante de la banda criminal 'Los Churres del Norte', la cual se dedicaría a actividades de extorsión en distintas modalidades.

Durante el operativo, que estuvo a cargo el coronel Víctor Revoredo, fue detenida alias 'Lolita', de 26 años, quien estaría involucrada en delitos contra el patrimonio, específicamente extorsión, así como infracciones contra la seguridad pública por la tenencia y uso de materiales peligrosos y municiones.

En el registro, los efectivos policiales hallaron un cartucho de dinamita y cinco municiones, lo que evidenció el alto grado de peligrosidad en el que operaría esta red criminal. 

PNP incautó celulares con información sobre la presunta banda

La Policía también logró incautar dos teléfonos celulares y documentación relevante como capturas de conversaciones que serán analizadas como parte de las investigaciones para identificar a otros miembros, así como el modo de operación de esta banda.

Revoredo conversó con la detenida para saber su versión sobre el origen del dinero que se le ha encontrado.

La Policía reiteró que seguirán realizando operativos en esta zona de la capital para desarticular a bandas que atentan contra la seguridad ciudadana.

