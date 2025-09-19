Últimas Noticias
No paran los crímenes contra transportistas: un mototaxista fue asesinado a balazos en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos sicarios llegaron al paradero donde se encontraba el mototaxista y le dispararon a sangre fría.

Policiales
00:00 · 01:08
El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Zinc.
El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Zinc.

No paran los crímenes contra transportistas. Esta vez, un mototaxista fue asesinado cruelmente en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Zinc, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP contaron que sicarios armados llegaron hasta este punto, donde opera un paradero de mototaxis, y se dirigieron hacia su objetivo.

Con total sangre fría, los delincuentes dispararon varias veces contra el transportista, que murió en el acto.

Policías investigan crimen

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para realizarlas diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron al mototaxista asesinado como Jesús Martín Casanova Oyola (52), quien dejó en la orfandad a dos menores hijos.

Transportistas de la zona reconocieron que vienen siendo extorsionados desde hace meses, por lo que todo apunta a que este crimen responde al cobro de cupos.

Familiares de la víctima llegaron al lugar y reconocieron el cuerpo. Sin embargo, evitaron brindar declaraciones a la prensa sobre lo ocurrido.

Los transportistas están en la mira de la delincuencia. Solo esta semana, los choferes y cobradores de la empresa Santa Catalina decidieron no salir a circular, luego de que extorsionadores balearan su paradero inicial, exigiendo el pago de cupos.

