Jefe de la Región Policial Lima anunció incorporación de más de 600 agentes para reforzar seguridad en la capital

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, anunció la incorporación de más de 600 agentes para reforzar la seguridad en la capital.

En diálogo con RPP, el alto mando aseguró que estos efectivos serán desplegados en las zonas de mayor concurrencia por campaña navideña, como Mesa Redonda, Gamarra, etc.

“Nuestro comandante general (Óscar Arriola) ha dispuesto ya la incorporación a la Región Policial Lima de más de seiscientos oficiales que han acabado su curso en la Escuela de Posgrado”, declaró.

“Y van a entrar a reforzar los servicios policiales, sobre todo en estos lugares que han batido récord histórico de asistencia, como es Mercado Central, Mesa Redonda, Triángulo Grau y Gamarra”, agregó.

El jefe policial aseguró haber conversado con los dirigentes de estos emporios comerciales, quienes “nos han indicado que las expectativas de afluencia pública han sido rebasadas”.

“Eso obliga a la Policía Nacional adoptar las medidas del caso, para darle tranquilidad y seguridad a la población y estar alertas con las unidades de rescate, las unidades de primera respuesta, para poder darle atención debida”, sentenció.



Más de 50 toneladas de pirotécnicos incautadas en Lima

En otro momento, el general PNP Enrique Felipe Monroy advirtió que, en lo que va del año, se han incautado más de 50 toneladas de pirotécnicos ilegales en la capital.

Al respecto, el alto mando sostuvo que -hasta el momento- la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) no ha autorizado ninguna feria para la venta de pirotécnicos en Lima Metropolitana.

“Tengo entendido que en Villa María hay una que recién empezará a operar el viernes, 19 de diciembre. Por otro lado, toda actividad es ilegal, hasta el momento. Está estipulada en el Código Penal”, refirió.

Felipe Monroy brindó estas declaraciones durante el lanzamiento de una campaña de prevención contra el uso, compra, transporte o venta de pirotécnicos ilegales o artesanales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



“La pirotecnia ilegal no es alegría, es un peligro”



El #Mininter lanza campaña de prevención contra el uso, compra, transporte o venta de pirotécnicos ilegales o artesanales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. pic.twitter.com/5v3R27Nedg — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 17, 2025