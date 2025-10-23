Últimas Noticias
Conmoción en SJL: madre e hija fueron asesinadas por delincuentes

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según fuentes policiales consultadas por RPP, las víctimas fueron atacadas por delincuentes en represalia por oponer resistencia a ser asaltadas.

Lima
00:00 · 01:48
SJL
El crimen fue perpetrado en el jirón Los Ébanos. | Fuente: RPP

Una madre y su hija fueron asesinadas a puñaladas por delincuentes en el jirón Los Ébanos, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), en pleno estado de emergencia decretado, paradójicamente, para hacer frente a los altos índices delictivos en Lima y Callao.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, ambas mujeres regresaban a su domicilio, cuando fueron interceptadas por dos sujetos encapuchados, que intentaron arrebatarles sus pertenencias.

Las víctimas -identificadas como Liyzy Espinoza Harter (30) y Diana Harter Portilla (53)- habrían opuesto resistencia, por lo que -en represalia- los malvivientes las atacaron con un cuchillo en reiteradas ocasiones antes de huir. 

Liyzy Espinoza murió en la escena del crimen, mientras que su madre fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, aunque perdió la vida en el trayecto, de acuerdo con las citadas fuentes.

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP La Huayrona llegaron al lugar del condenable ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las pesquisas de ley.

Las cámaras de seguridad del municipio de SJL captaron la huida de los malvivientes. Estas imágenes serán determinantes para poder identificar a estos sujetos y poder capturarlos.

Un equipo de RPP llegó al jirón Los Ébanos y conversó con los vecinos, quienes se mostraron consternados por lo ocurrido. 

Por ello, exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL reforzar el patrullaje en el distrito, con la ayuda del Ejército, teniendo en cuenta el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

