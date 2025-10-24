Ministerio Público pide detención preliminar para cuatro investigados por el crimen de madre e hija en SJL

El Ministerio Público informó que ha solicitado al Poder Judicial la detención preliminar contra Carlos Gutiérrez (18) y dos menores de 16 y 17 años, quienes están siendo investigados por el delito de robo agravado que resultó en la muerte de una madre y su hija en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

A través de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Baja, se requirió también la misma medida contra Deibi Poma (25) por el delito de receptación agravada.

Además, el organismo autónomo dispuso la recopilación de los certificados de necropsia de las víctimas, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas que registraron los hechos, la recepción de las declaraciones de los investigados, entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento del crimen.

El hecho

El doble crimen ocurrió la madrugada del jueves en el jirón Los Ébanos, sector de La Huayrona, cuando Diana Harter Portilla (53) y Karen Espinoza Harter (30) fueron asesinadas durante un asalto perpetrado por cuatro hombres.

De acuerdo con las investigaciones, ambas se resistieron al robo de sus dispositivos móviles, por lo que fueron apuñaladas durante el ataque.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos, Carlos Gutiérrez (18), habría admitido haber apuñalado a ambas víctimas durante el asalto.

Los otros presuntos involucrados en este hecho son dos menores de edad, además de Deibi Poma, quien tenía en su poder los dos celulares robados a las víctimas.

Tras ser detenidos, fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho.