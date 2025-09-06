Grupo Terna captura a menores de edad que realizaban disparos al aire en Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los agentes del Grupo Terna de la Policía detuvieron anoche a dos menores, de 13 y 16 años, por efectuar disparos al aire con un arma de fuego, para intimidar a sus víctimas en el distrito limeño de Los Olivos.

Durante la operación, los efectivos encubiertos también incautaron un arma blanca y detectaron que el menor de 13 años presentaba un impacto de bala en el cuello, una lesión que habría sido ocasionada durante un enfrentamiento con una banda rival.

“Se les incautó un arma de juego tipo pistola abastecida y un arma blanca, con los cuales se enfrentarían a estas bandas y estarían cometiendo otros hechos delictuosos en la zona”, declaró el coronel Pedro Rojas, jefe del escuadrón verde de la Policía Nacional.

Las fuerzas del orden también obtuvieron videos donde se ve a los menores disparando y enviando estas imágenes para amedrentar a sus víctimas.

Tras la intervención, los adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que se determine su situación legal.