Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Asesinan a joven dentro de su vehículo en SMP: PNP no descarta nuevo caso de ajuste de cuentas

El preciso momento en que la moto seguía al vehículo conducido por Alexis Vargas.
El preciso momento en que la moto seguía al vehículo conducido por Alexis Vargas.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El conductor fue asesinado por el copiloto, que tras el crimen abordó a una motocicleta y huyó con un cómplice.

Policiales
00:00 · 01:41

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo y cuando conducía por la urbanización Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Alexis Walter Vargas Alarcón (24) manejaba su vehículo y estaba acompañado de un copiloto, mientras una motocicleta los seguía, según se puede observar en las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque.

De pronto, el copiloto -cuya identidad se desconoce- efectuó los disparos a quemarropa que se cobraron la vida del conductor.

Posteriormente, el atacante bajó del vehículo y huyó con su cómplice a bordo de la motocicleta.

Capturan a presunto conductor de la moto

Minutos después del crimen, la Policía Nacional activó un ‘Plan Cerco’ y logró capturar al presunto conductor de la motocicleta, que fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro.

Al cierre de esta nota, las autoridades seguían en la búsqueda del autor de los disparos.

En tanto, los vecinos manifestaron no conocer a la víctima, por lo que no se descarta que haya sido llevado a ese lugar para ser asesinado.

Por las circunstancias del ataque, los agentes policiales no descartan que se trate de un caso de ajuste de cuentas.

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
San Martín de Porres SMP crimen inseguridad ciudadana

