Asesinan a joven dentro de su vehículo en SMP: PNP no descarta nuevo caso de ajuste de cuentas

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo y cuando conducía por la urbanización Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Alexis Walter Vargas Alarcón (24) manejaba su vehículo y estaba acompañado de un copiloto, mientras una motocicleta los seguía, según se puede observar en las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque.

De pronto, el copiloto -cuya identidad se desconoce- efectuó los disparos a quemarropa que se cobraron la vida del conductor.

Posteriormente, el atacante bajó del vehículo y huyó con su cómplice a bordo de la motocicleta.

Capturan a presunto conductor de la moto

Minutos después del crimen, la Policía Nacional activó un ‘Plan Cerco’ y logró capturar al presunto conductor de la motocicleta, que fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro.

Al cierre de esta nota, las autoridades seguían en la búsqueda del autor de los disparos.

En tanto, los vecinos manifestaron no conocer a la víctima, por lo que no se descarta que haya sido llevado a ese lugar para ser asesinado.

Por las circunstancias del ataque, los agentes policiales no descartan que se trate de un caso de ajuste de cuentas.