Cusco: Policía detiene a hombre con material pornográfico infantil tras alerta de Google

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre con material pornográfico infantil en Cusco, tras recibir una alerta enviada por Google.

La unidad especializada de la Dirección de Investigación Criminal, usando el sistema ‘Cybertiline report’, recibió la comunicación del buscador de internet, que informó sobre la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil por parte del usuario ‘Alex’.

Tras ello, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, dispuso el deslacrado y visualización de los archivos en diversos formatos (HTM, PDF, XML Y PNG), que eran material audiovisual de abuso sexual y pornografía infantil.

Tras las evidencias, el Ministerio Público, en coordinación con cyberprotección infantil, así como policías de Lima, con la orden del juzgado, realizó la diligencia de allanamiento, incautación y detención preliminar del investigado.

Material incautado

Durante la intervención, se lograron incautar diversos dispositivos de almacenamiento de material audiovisual y el teléfono móvil de propiedad y uso del investigado, el mismo que estaba vinculado con los correos electrónicos reportados por Google.

Con estas pruebas, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la medida de prisión preventiva contra el ciudadano de iniciales A.A.A.T. por estar presuntamente implicado en el presunto delito de posesión, distribución y/o comercialización de pornografía infantil, lo cual fue aceptado y ordenado por el Poder Judicial por el plazo de 18 meses.

El investigado fue internado en el Penal de varones de Cusco.