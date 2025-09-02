Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Cusco: Policía detiene a hombre con material pornográfico infantil tras alerta de Google

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Gracias a una alerta de Google, la Policía detuvo al sospechoso y le incautó sus dispositivos. Tras la detención, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de posesión, distribución y/o comercialización de pornografía infantil.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 01:43
El Ministerio Público solicitó al Juzgado la medida de prisión preventiva contra el ciudadano de iniciales A.A.A.T.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado la medida de prisión preventiva contra el ciudadano de iniciales A.A.A.T. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre con material pornográfico infantil en Cusco, tras recibir una alerta enviada por Google.

La unidad especializada de la Dirección de Investigación Criminal, usando el sistema ‘Cybertiline report’, recibió la comunicación del buscador de internet, que informó sobre la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil por parte del usuario ‘Alex’.

Tras ello, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, dispuso el deslacrado y visualización de los archivos en diversos formatos (HTM, PDF, XML Y PNG), que eran material audiovisual de abuso sexual y pornografía infantil.

Tras las evidencias, el Ministerio Público, en coordinación con cyberprotección infantil, así como policías de Lima, con la orden del juzgado, realizó la diligencia de allanamiento, incautación y detención preliminar del investigado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Material incautado

Durante la intervención, se lograron incautar diversos dispositivos de almacenamiento de material audiovisual y el teléfono móvil de propiedad y uso del investigado, el mismo que estaba vinculado con los correos electrónicos reportados por Google.

Con estas pruebas, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la medida de prisión preventiva contra el ciudadano de iniciales A.A.A.T. por estar presuntamente implicado en el presunto delito de posesión, distribución y/o comercialización de pornografía infantil, lo cual fue aceptado y ordenado por el Poder Judicial por el plazo de 18 meses.

El investigado fue internado en el Penal de varones de Cusco.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cusco Policía Google

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA