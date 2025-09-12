Desbaratan banda criminal ‘Los Ilegales del Mal’: sujetos robaban autos de alta gama en La Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, logró la captura y desarticulación de la banda criminal 'Los Ilegales del Mal', dedicada al robo de vehículos de alta gama en diversos puntos de la capital, principalmente en el distrito limeño de La Molina.

Durante el operativo, se detuvo a tres sospechosos, se recuperaron dos vehículos presuntamente robados, tres celulares, dos P.O.S., así como un potente bloqueador de señal.

De acuerdo con la PNP, los sujetos utilizaban este dispositivo para impedir que los propietarios aseguren las puertas de sus vehículos y así poder robarlos con facilidad, informó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

"Usan estos bloqueadores de carros o alarmas para que no logre el propietario bloquear su vehículo. Y al momento de retirarse, pensando que está con la seguridad máxima, estos sujetos ingresan al vehículo y se apropian de todas las pertenencias", mencionó.

Detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades

Los detenidos fueron identificados como Ángelo Vega Goicochea, de 36 años; Carlos Tremolada Payano, de 61; y Giancarlo Yontop Mazzetti, de 44, quienes presentan múltiples antecedentes policiales.

Todos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.