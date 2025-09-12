PNP capturó a presuntos miembros de 'Los Facinerosos de Huánuco' y recuperó S/ 60 mil en juguetes de colección robados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Facinerosos de Huánuco'.

Esta intervención se realizó a la altura del kilómetro 45 de la carretera Lima-Canta, en el distrito de Santa Rosa de Quives, cuando los sospechosos intentaban llegar a la capital con la mercadería robada.

De acuerdo con la PNP, los detenidos habrían ingresado a un bazar en la ciudad de Huánuco, forzando las cerraduras y sustrayendo juguetes y artículos de colección valorizados en aproximadamente 60 mil soles.

Tras el robo, emprendieron la fuga en un vehículo de color plata con dirección a Lima. Sin embargo, la Policía activó el Plan Cerco, logrando intervenir la unidad sospechosa con tres personas a bordo.

Presuntos delincuentes intentaron escapar a pie

Al notar la presencia de los agentes, los ocupantes del vehículo intentaron escapar a pie, pero fueron capturados rápidamente, así lo detalló el coronel PNP Alberto Laureano Espíritu.

"A la altura del kilómetro 45 de la carretera Lima-Canta se detuvo a un vehículo, una carretera cerrada de color plata, en el que iban tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino, procediéndose a la intervención correspondiente. Al realizarse el registro del vehículo se ha logrado recuperar toda la mercadería que había sido robada en la ciudad de Huánuco. Ha sido puesta a disposición de la comisaría de Yangas para las investigaciones correspondientes", señaló.

Además de lo mencionado por el coronel, también se incautó en el vehículo y un teléfono celular de alta gama, cuyo sistema de rastreo habría sido clave para dar con los responsables.