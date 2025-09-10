Los Olivos: joven muere tras caer desde la azotea de una vivienda multifamiliar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una joven de aproximadamente 20 años murió esta madrugada luego de caer desde la azotea de una vivienda multifamiliar de cinco pisos en la urbanización Villa Norte, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.

Según versiones de los vecinos, la víctima habría intentado pasar de una vivienda a otra por las azoteas cuando, por causas aún no esclarecidas, terminó cayendo al vacío.

El impacto provocó la muerte inmediata de la joven, cuyo cuerpo terminó en las áreas verdes del parque Río Chira.

“Intentó pasarse de una casa a otra, pisó un fierro que cedió y se vino abajo”, relató uno de los residentes de la zona.

Los vecinos indicaron, además, que la mujer -cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento- ingresó al predio durante la madrugada, pero se desconoce qué motivó a realizar esta peligrosa maniobra.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que determinen las circunstancias exactas del trágico hecho.