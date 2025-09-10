Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

Los Olivos: joven muere tras caer desde la azotea de una vivienda multifamiliar

El hecho ocurrió en una vivienda multifamiliar de cinco pisos, en la urbanización Villa Norte.
El hecho ocurrió en una vivienda multifamiliar de cinco pisos, en la urbanización Villa Norte. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que determinen las circunstancias exactas del trágico hecho.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:24

Una joven de aproximadamente 20 años murió esta madrugada luego de caer desde la azotea de una vivienda multifamiliar de cinco pisos en la urbanización Villa Norte, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.

Según versiones de los vecinos, la víctima habría intentado pasar de una vivienda a otra por las azoteas cuando, por causas aún no esclarecidas, terminó cayendo al vacío.

El impacto provocó la muerte inmediata de la joven, cuyo cuerpo terminó en las áreas verdes del parque Río Chira.

“Intentó pasarse de una casa a otra, pisó un fierro que cedió y se vino abajo”, relató uno de los residentes de la zona.

Los vecinos indicaron, además, que la mujer -cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento- ingresó al predio durante la madrugada, pero se desconoce qué motivó a realizar esta peligrosa maniobra.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que determinen las circunstancias exactas del trágico hecho.

Te recomendamos

Informes RPP

El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar

Según la Asociación Nacional de Periodistas de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el Parlamento que atentan contra el trabajo periodístico. Revisamos la situación de la libertad de prensa en nuestro país en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Olivos Policía Nacional del Perú

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA