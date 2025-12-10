Últimas Noticias
SJL: familiares de reciclador denuncian que fue asesinado por un efectivo policial

por Jair Zevallos Morón

De acuerdo con la esposa de la víctima, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia el momento en que una persona con un polo de la Policía Nacional disparó en contra de John Lenny Centurión Gabriel en varias oportunidades.

Familiares de John Lenny Centurión Gabriel (23) -quien se dedicaba al reciclaje- denuncian un presunto abuso de autoridad por parte de un efectivo policial que habría disparado en su contra en el asentamiento humano 10 de Octubre, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con la esposa de la víctima, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia que Centurión Gabriel se encontraba en la calle Fray Diego de Barranco cuando una persona que tenía un polo con la insignia de la Policía Nacional disparó en su contra en varias oportunidades, sin importar la presencia de niños y adultos mayores.

“Nosotros llegamos al hecho donde había pasado y los vecinos de esa cuadra nos dicen que él venía corriendo y el policía que estaba de civil venía disparando como loco: le disparaba a quemarropa y no le importaba que había gente ni nada. Entonces en una de esas le cayó y él suplicaba por su vida”, manifestó.

“Él está dejando un menor hijo de cuatro años y necesito que se haga justicia, que no se quede así al aire. Se supone que el policía decía que le había robado. Pero los vecinos mismos decían cómo te ha robado si él tenía el celular en la mano. Entonces se contradice. No sé realmente lo que ha pasado aquí”, agregó.

Familia reclama que no se le permite poner la denuncia

El padre de familia deja a un menor de cuatro años en la orfandad. En tanto, los deudos reclaman que no se les permite poner la denuncia policial en la Comisaría PNP 10 de Octubre, por lo que indican que se trata de un caso de abuso de autoridad.

En dicha dependencia, confirmaron que se trata de un efectivo policial. No obstante, no se ha detallado hasta el momento dónde viene realizando sus labores.

