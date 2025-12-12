SJM: desarticulan a 'Los Cazadores del Sur', banda criminal implicada en delitos de extorsión y robo agravado

Las investigaciones aún continúan a fin de poder ubicar a otros integrantes de dicha banda criminal. | Fuente: PNP

Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores (SJM) detuvieron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Cazadores del Sur’, delincuentes que estarían implicados en delitos de extorsión y robo agravado.

Estas personas fueron identificadas como Carlos Smith, de 30 años, con el alias de ‘Gordo’, cabecilla de dicha banda; y Cristian Fabián, de 20 años, con el alias de ‘Chuto’, quienes fueron detenidos en intercepción de las avenidas Los Héroes y San Juan, en el distrito limeño de SJM.

Asimismo, ambos estarían implicados en un robo agravado cometido el 10 de diciembre contra un ciudadano extranjero a quien despojaron de sus pertenencias a mano armada. Esto hecho último ocurrió en la avenida Miguel Iglesias, en el mismo distrito.

PNP incautó un arma de fuego y un vehículo

Durante la intervención se ha incautado un arma de fuego abastecida y un vehículo Toyota Yaris color blanco que habría sido utilizado en dicho robo.

Cabe precisar que las investigaciones aún continúan a fin de poder ubicar a otros integrantes de dicha banda criminal.