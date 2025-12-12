Últimas Noticias
SJM: desarticulan a 'Los Cazadores del Sur', banda criminal implicada en delitos de extorsión y robo agravado

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Los presuntos delincuentes, identificados como alias ‘Gordo’ y alias ‘Chuto’, estarían implicados en otro caso de robo agravado contra un ciudadano extranjero, a quien despojaron de sus pertenencias a mano armada.

Policiales
00:00 · 01:06
Las investigaciones aún continúan a fin de poder ubicar a otros integrantes de dicha banda criminal.
| Fuente: PNP

Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores (SJM) detuvieron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Cazadores del Sur’, delincuentes que estarían implicados en delitos de extorsión y robo agravado.

Estas personas fueron identificadas como Carlos Smith, de 30 años, con el alias de ‘Gordo’, cabecilla de dicha banda; y Cristian Fabián, de 20 años, con el alias de ‘Chuto’, quienes fueron detenidos en intercepción de las avenidas Los Héroes y San Juan, en el distrito limeño de SJM.

Asimismo, ambos estarían implicados en un robo agravado cometido el 10 de diciembre contra un ciudadano extranjero a quien despojaron de sus pertenencias a mano armada. Esto hecho último ocurrió en la avenida Miguel Iglesias, en el mismo distrito.

PNP incautó un arma de fuego y un vehículo

Durante la intervención se ha incautado un arma de fuego abastecida y un vehículo Toyota Yaris color blanco que habría sido utilizado en dicho robo.

Cabe precisar que las investigaciones aún continúan a fin de poder ubicar a otros integrantes de dicha banda criminal.

Los Cazadores del Sur San Juan de Miraflores SJM Banda criminal Inseguridad ciudadana

