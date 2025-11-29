Últimas Noticias
Cercado de Lima: PNP detuvo a presunto extorsionador venezolano con artefacto explosivo y mensajes amenazantes

Lima
El intervenido ha sido identificado como Yorwin Alexander Rivero Bolívar.
La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un presunto extorsionador en el cruce de los jirones Huancavelica y Acomayo, en el Cercado de Lima. El intervenido ha sido identificado como Yorwin Alexander Rivero Bolívar, un ciudadano venezolano de 22 años.

Durante el operativo, los efectivos de la PNP le hallaron al sujeto un artefacto explosivo, municiones, drogas, mensajes extorsivos, un teléfono celular y una motocicleta lineal de placa 8046–MB.

El detenido estaría involucrado en dos atentados contra la vivienda de una mujer de 56 años, ubicada en el jirón Pacasmayo 147, en el Cercado de Lima.  

La presunta víctima ha proporcionada videos que vienen siendo analizados por la Policía Nacional. Asimismo, información de inteligencia señala que una de las personas implicadas en los atentados se desplazaba en una motocicleta con la misma placa que se halló en poder del detenido.

Según el mismo informe, el sujeto pertenecería a la organización criminal ‘Los M’, que estaría vinculada al denominado Tren de Aragua. Asimismo, estaría relacionada con extorsiones a empresarios de la zona conocida como Las Malvinas.

La palabra del detenido

Durante la intervención, el detenido manifestó que trabaja para una organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros, cuyo líder sería un sujeto identificado como ‘Gocho’.

La Comisaría PNP Conde de la Vega ha puesto al detenido a disposición de la División especializada para continuar con las diligencias de ley.

