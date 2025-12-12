Óscar Arriola aseguró que, de probarse responsabilidad de agentes detenidos por presunta coima, serán separados

Las investigaciones señalan que la civil detenida habría prestado su cuenta bancaria para facilitar la transferencia pactada | Fuente: Andina

La Policía Nacional informó que los seis integrantes de la División de Robos, señalados como presuntos responsables de haber solicitado 30 mil soles a un intervenido y haber recibido 15 mil para favorecerlo en una diligencia, serán investigados de manera célere y, de comprobarse su responsabilidad, serán separados definitivamente de la institución.

Esta información fue confirmada por el propio comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

“Tolerancia cero a la corrupción. Con la dación de las normas para, en un proceso célere, establecer la situación y no más tener en institución a malos elementos. ¿Qué ha pasado? Que acá nosotros mismos investigamos, detectamos, intervenimos, detenemos y lo ponemos a disposición de la justicia. Mano dura contra los que ofenden el compromiso de todos los policías que juramos ante nuestra bandera y ante la ciudadanía dar la vida por el prójimo”, manifestó.

Por esta misma situación, las oficinas de la Dirincri, en la avenida España, fueron escenario de las diligencias que se extendieron por más de siete horas con presencia del Ministerio Público.

"Un hecho aislado"

Respecto a los oficiales superiores de estos efectivos, el general Arriola aseguró que se trata de un hecho aislado y que no existió una cadena de mando que permitiera esta conducta.

“Hemos hecho un análisis, una evaluación sobre la responsabilidad de que exista una cadena de mando en el accionar, si hay una permisión o un o una falta de control. Y a prima fase tenemos de que es un acto aislado, que no pasa por los registros de la división”, aseveró.

Las investigaciones señalan que la civil detenida habría prestado su cuenta bancaria para facilitar la transferencia pactada. En tanto, el Ministerio Público investiga su participación en este caso.