Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Banda autodenominada ‘El Vaticano’ dejó carta extorsiva en el frontis de una pollería de Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Agentes de la PNP ya investigan el hallazgo de esta nota amenazadora, dejada en la puerta del establecimiento. Los dueños aseguraron no haber recibido amenazas anteriormente.

Lima
00:00 · 01:28
Los Olivos
Las investigaciones en torno a este caso ya están en investigación. | Fuente: RPP

Los extorsionadores siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, una banda criminal autodenominada ‘El Vaticano’ dejó una carta amenazadora en el frontis de una pollería, ubicada en el cruce de las avenidas Canta Callao y Central, en el distrito de Los Olivos, muy cerca del límite con San Martín de Porres.

Fueron los vecinos que advirtieron la presencia de la nota, por lo que avisaron a los dueños, que -a su vez- llamaron a las autoridades.

Inmediatamente, agentes de la Comisaría PNP de Pro acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las pesquisas respectivas.

Los peritos recogieron la carta extorsiva, que se encontraba dentro de un sobre color blanco, de tamaño A3. La nota estaba escrito a mano y estaba firmada por el grupo delictivo autodenominado ‘El Vaticano’.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Amenaza en investigación

Según las autoridades, en la carta, los bandidos exigían a los dueños de la pollería el pago de una fuerte suma de dinero. Además, consignaron un número de teléfono y una cuenta bancaria para hacer el depósito.

Estos elementos serán analizados por las autoridades, a fin de identificar a estos antisociales y capturarlos.

Los representantes del negocio evitaron declarar a la prensa, pero off the record aseguraron que es la primera vez que reciben este tipo de amenazas, por lo que se encuentran atemorizados.

Lamentablemente, en las inmediaciones del establecimiento, no hay cámaras de seguridad que pudieran haber captado a los delincuentes que dejaron la carta extorsiva. 

Te recomendamos

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Olivos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA