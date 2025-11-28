SJM: desarticulan a banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público

Durante las diligencias también se conoció que Junior Jesús sería el presunto cabecilla de la organización | Fuente: PNP

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores ejecutaron un operativo en dos puntos del distrito y lograron la detección de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Rápidos del Sur II-San Pedro’.

Esta organización se dedicaba a extorsionar a vehículos de transporte público en la zona de Pamplona y otros sectores del distrito limeño de San Juan de Miraflores.

En la primera intervención, que se realizó en el sector ‘El Brillante’, en Pamplona Alta, se detuvo a Junior Jesús, de 29 años, con el alias de ‘Piolín’, y a una mujer identificada como Catherin, de 25 años, con el alias de ‘La Barbie’.

En la segunda intervención, que se efectuó en el sector San Gabriel de Villa María del Triunfo, se capturó a Janet Josefina, de 48 años, y a Guillermo Antonio de 51 años, ambos de nacionalidad venezolana.

Durante las diligencias también se conoció que Junior Jesús sería el presunto cabecilla de la organización y que habría participado en el atentado armado ocurrido el 24 de noviembre en Pamplona Alta, donde resultaron heridos dos pasajeros de una combi de la empresa de transportes San Pedro.

Incautaciones

Asimismo, en este operativo, se ha logrado incautar una granada tipo piña, stickers con el logotipo de San Pedro, 36 tarjetas de la línea 1 del metro, una hoja con anotaciones de vehículos de transporte, siete celulares, municiones, y varias motocicletas.

Al revisar los dispositivos incautados se hallaron comprobantes de transferencias digitales vinculadas al cobro de extorsiones.

Además, se ha constatado que una de las motocicletas empleadas por la banda estaba reportada como robada y era utilizada recurrentemente para estas actividades delictivas.