Óscar Arriola culpa a los derechos humanos de "desestabilizar" a la PNP en la lucha contra el crimen: "Preferimos irnos a la cárcel"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) están contribuyendo a desestabilizar y bajar la moral de su institución en su lucha contra el crimen.

"Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación porque el personal, a lo largo de la historia, cuando ha tenido que actuar con mano dura, vienen los derechos humanos y las ONG —no sé pagados con quién— para desestabilizar y bajar la moral al personal. La moral del policía tiene que estar en alto, al tope. Y tiene que estar protegida por la misma sociedad", dijo Arrriola.

“Preferimos irnos a la cárcel, pero actuar con mano dura”, enfatizó.

Además, señaló que el actual déficit de personal en la institución ha dificultado las operaciones, y que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para incrementar el número de efectivos, las notas extorsivas siguen apareciendo.

Arriola indicó que los recientes operativos han llevado a la captura de delincuentes y la incautación de una cantidad significativa de armamento, incluyendo "130 mil cartuchos de dinamita y 150 toneladas de pirotécnicos".

PNP "podrá abatir" a quien porte arma real o falsa

En otro momento, Arriola aclaró los alcances del uso de la fuerza letal y precisó que no se trata de una consigna arbitraria, sino del cumplimiento del marco legal vigente.

“No es una orden de abatir delincuentes. Es el cumplimiento de la ley (...) para proteger y para elevar la moral de la Policía Nacional diezmada por mucho tiempo por organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos que en cada acto de la Policía en defensa de la ciudadanía son enjuiciados y por veinte y por treinta y por más años”, explicó.

Asimismo, advirtió a los criminales sobre el uso de réplicas de armamento, indicando que la ley ampara la respuesta policial en esos escenarios.

“Entonces lo que nosotros hacemos es cumplir la ley. Hay una ley que dice aquel criminal o aquella persona que porte un arma de fuego real o falsa y la expone, porque está creando zozobra, el personal podrá abatirlo”, concluyó.