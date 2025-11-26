Los Olivos: PNP detuvo a presunto microcomercializador de droga que operaba en Lima Norte

La intervención se realizó en el cruce de la avenida Principal con la calle Punta Arena | Fuente: PNP (referencial)

En el distrito limeño de Los Olivos, agentes de Grupo Terna detuvieron a un hombre identificado como Jordan Brandon Villafuerte Melgarejo, de 30 años, un presunto abastecedor de droga para la microcomercialización en la zona de Lima Norte.

La intervención se realizó en el cruce de la avenida Principal con la calle Punta Arena, en el asentamiento humano Cerro El Pacífico.

En medio de este operativo, el coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, brindó detalles sobre la captura, y también indicó que el investigado habría utilizado a su bebé para evitar ser detenido.

“Tenemos conocimiento que este señor sería el principal abastecedor de droga en esta parte del distrito de Los Olivos. Jordan Brandon Villafuerte Melgarejo es quien abastecía. Tiene seis requisitorias vigentes por tráfico ilícito de drogas, así como también tiene tres impedimentos de salida del país", manifestó.

Droga incautada

Durante este operativo del Escuadrón Verde, que contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, así como de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, se incautó diferentes tipos de droga, cocaína, marihuana, tusi y 38 pastillas de LSD.

El detenido ya se encuentra a disposición de la dependencia de investigación criminal de Los Olivos para continuar con las diligencias correspondientes.