PNP identificó a bandas detrás de atentado contra buses de la empresa La Estrella

La Policía Nacional ya tiene identificados a los presuntos responsables de quemar dos buses de la empresa La Estrella S.A.C., ataque perpetrado la madrugada del lunes en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

En conferencia de prensa, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló que las pesquisas iniciales apuntan a dos bandas criminales de origen extranjero autodenominadas como ‘Los M’ y ‘Los Papis’.

“De inmediato, se han hecho las diligencias urgentes inaplazables y ya sabemos quién está tras esto. Es una competencia criminal”, manifestó el alto mando.

Según el jefe policial, estas dos bandas “dependen de la organización criminal el Tren de Aragua”.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atentado contra los buses de la empresa La Estrella respondería a un presunto caso de extorsión contra los directivos de la compañía, quienes se habrían negado a continuar pagando los cupos exigidos.

Trabajadores de la empresa, quienes declararon fuera de cámaras por temor a represalias, revelaron que la compañía ya venía siendo víctima de cobros extorsivos. Según indicaron, los choferes pagaban montos diarios que oscilaban entre los 20 y 30 soles por una supuesta “seguridad”, para evitar atentados contra sus unidades.



Cayó el ‘Loco Yeizon’

El coronel PNP Víctor Revoredo informó que durante un operativo realizado en la capital se logró la captura de alias ‘Loco Yeizon’, integrante de la banda ‘Los Chukys del Rímac’, vinculada a delitos como extorsión y sicariato.

Según el alto mando, este sujeto -que cuenta con un amplio prontuario- tenía en su poder un revólver abastecido con municiones y un equipo celular. El sospechoso estaba a bordo de un vehículo marca Nissan que fue incautado como parte de las diligencias preliminares.



