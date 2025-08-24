Cajamarca: PNP detuvo a dos personas acusadas de estar implicadas en ataques extorsivos a negocios

Los detenidos fueron identificados como Wilter Bardales Yumi (19) y Rubén Huamán Gonzáles (24), este último contaba con una requisitoria vigente por presunta violación sexual a una menor de edad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos miembros de la banda criminal 'Los hijos de Dios', acusados de estar involucrados en atentados a negocios y viviendas de empresarios.



El Ministerio del Interior señaló, en un comunicado, que esta intervención fue producto de un trabajo de seguimiento del Grupo Terna y terminó con la detención de Wilter Bardales Yumi (19) y Rubén Huamán Gonzáles (24), este último con una requisitoria vigente por presunta violación sexual a una menor de edad.



Los agentes policiales encontraron, en una de las dos motocicletas en las que se movilizaban, cinco municiones de arma de fuego, un cartucho de explosivo y dos teléfonos celulares que contenían videos con amenazas extorsivas.



Cayeron dos menores con material explosivo

El Ministerio del Interior informó también que, como parte de la intensificación de las labores de patrullaje, la policía también intervino a dos personas de 17 años que se desplazaban en una motocicleta por las calles liberteñas de Chao con material explosivo.



A los adolescentes se les halló un cartucho de emulsión color rojo y hojas con mensajes amenazantes, siendo puestos a disposición del Ministerio Público.