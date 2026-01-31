Últimas Noticias
Tras persecución y balacera, capturan a tres delincuentes que asaltaron a cambista en Polvos Azules

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos, presuntos integrantes de ‘Los Malditos de Huáscar’, habían despojado al cambista de 71 mil dólares.

Policiales
00:00 · 01:07
Los sospechosos fueron detenidos en el jirón Sandía, en el Cercado de Lima.
Los sospechosos fueron detenidos en el jirón Sandía, en el Cercado de Lima. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Tras una intensa persecución y balacera, agentes de la Policía Nacional lograron capturar a tres delincuentes, que minutos antes habían asaltado a un cambista en el centro comercial Polvos Azules, en el distrito de La Victoria.

Los sospechosos, presuntos integrantes de ‘Los Malditos de Huáscar’, despojaron al cambista de 71 mil dólares y se dieron a la fuga con dirección a la avenida Grau. 

Inmediatamente, se desplegó una persecución policial, que concluyó exitosamente en la cuadra 4 del jirón Sandía, en el Cercado de Lima; donde se redujo a los sospechosos.

En su poder, estos sujetos tenían el dinero robado, así como un arma de fuego con municiones, detallaron fuentes policiales consultadas por RPP.

La PNP identificó a los sospechosos como Dante Aliaga Perales (37), Erick Pomalima Mandujano (25) y Fredy Calderón García (22).

Vehículos incautados

Los detenidos se desplazaban en dos automóviles, así como en una motocicleta.

Las investigaciones se mantienen en curso, ya que habría otras personas implicadas en el asalto, que lograron escapar.

Tags
Polvos Azules La Victoria Cercado de Lima Inseguridad ciudadana

